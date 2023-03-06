قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته تهدف إلى نقل نصف مليون ناجٍ من الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبيّ البلاد، إلى 100 ألف منزل سابق التجهيز في غضون شهرين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الاثنين في العاصمة أنقرة عقب اجتماع للحكومة.

وأكّد أردوغان قائلاً: "لن نعرف السكون والراحة إلى أن تعود الحياة إلى طبيعتها في المناطق المنكوبة".

وأضاف: "هدفنا نقل نصف مليون ناجٍ إضافي من الزلزال إلى 100 ألف منزل سابق التجهيز في غضون شهرين".

وأردف أردوغان: "نخطط لبناء 488 ألف وحدة سكنية جديدة في مناطق الزلزال، منها 405 آلاف شقة والباقي منازل ريفية".

كما أعلن الرئيس التركي ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 46 ألفاً و104 أشخاص.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت كارثة الزلازل التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّفت دماراً ماديّاً ضخماً طال 11 ولاية في الجزء الجنوبي لتركيا.