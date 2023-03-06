سياسة
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بعد كارثة الزلزال.. أونروا تطلق نداء إنسانياً لإغاثة فلسطينيي سوريا
أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، نداءً إنسانياً لتأمين 16 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات التعافي المبكر لمتضرري الزلازل الفلسطينيين بسوريا.
بعد كارثة الزلزال.. أونروا تطلق نداء إنسانياً لإغاثة فلسطينيي سوريا
  "أونروا" تطلق نداء إنسانياً بقيمة 16 مليون دولار لإغاثة فلسطينيي سوريا   / صورة: AA
6 مارس 2023

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الاثنين، نداءً لتأمين 16.2 مليون دولار لمتضرري زلزال سوريا من اللاجئين الفلسطينيين.

وأعلنت الوكالة الأممية في بيان "نداءً عاجلاً محدَّثاً بمبلغ 16.2 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات التعافي المبكّر للاجئي فلسطين الذين تَضرَّروا جراء هذه الكارثة الطبيعية (الزلزال) في سوريا ولبنان".

وأضافت: "هذا النداء العاجل المحدَّث سيمكّن الأونروا من دعم لاجئي فلسطين المتضرّرين بالموادّ النقدية وغير الغذائية حتى أغسطس/آب 2023".

وحسب الوكالة، "يسعى النداء أيضاً للحصول على تمويل لإعادة تأهيل مباني الأونروا ومنازل لاجئي فلسطين التي دُمّرت أو تضررت جراء الزلازل".

ونقلت الوكالة في بيانها عن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قوله: "في اللاذقية بسوريا نحو 700 شخص ينامون في مدرسة تابعة للأونروا".

وأضاف: "نعتمد على شركائنا لمساعدتنا على مساعدة لاجئي فلسطين في هذا الوقت الذي تشتدّ فيه الحاجة".

ولفتت الوكالة إلى أنها "قدّمت خدمات الإغاثة الطارئة، التي تشمل الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والعقلية والمعونات الغذائية والنقدية والموادّ غير الغذائية وإعانات الإيجار والإسكان للاجئي فلسطين في حلب واللاذقية".

ووفق المصدر نفسه "تَسبّب الزلزال أيضاً في إلحاق أضرار بالمساكن والبنية التحتية الضعيفة أصلاً في مخيمات لاجئي فلسطين، بما في ذلك المرافق الطبية والتعليمية وأبراج المياه".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب زلزالان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف عشرات آلاف الضحايا إضافةً ودماراً هائلاً في البلدين.

وأُسّست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، بهدف مساعدة وحماية اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى حين التوصل إلى حلّ عادل لقضيتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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