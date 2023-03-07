سياسة
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تحالف المعارضة التركية يرشح كمال قلجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية
يأتي إعلان تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب في العاصمة أنقرة، بعد عطلة نهاية أسبوع كثر فيها الجدال بين لاعبي المعارضة الرئيسيين حول من يجب أن يكون المرشح.
تحالف المعارضة التركية يرشح كمال قلجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية
تحالُف المعارضة التركي يختار كمال قلجدار أوغلو مرشحاً مشتركاً لخوض الانتخابات الرئاسية / صورة: AA
7 مارس 2023

اختار تحالف المعارضة التركي رئيس حزب الشعب الجمهوري "CHP" كمال قلجدار أوغلو مرشحاً مشتركاً لخوض الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في 14 مايو/أيار المقبل.

وعقب اجتماع الطاولة السداسية المؤلفة من 6 أحزاب معارضة، في العاصمة أنقرة الاثنين، أعلنت الكتلة المعارضة في بيان مشترك، أن كمال قلجدار أوغلو هو المرشح المشترك للانتخابات الرئاسية.

ويضمّ تحالف الطاولة السداسية المعارضة حزب الشعب الجمهوري (CHP)، وحزب إيي (IYI PARTI)، وحزب السعادة (SP) ، وحزب المستقبل (GP)، والحزب الديمقراطي (DP)، وحزب الديمقراطية والتقدم (DEVA).

وعادت ميرال أقشنار، رئيسة حزب "إيي"، للانضمام إلى تحالف المعارضة وحضرت اجتماع الكتلة يوم الاثنين.

وفي وقت سابق قبل الاجتماع الأخير للمعارضة التركية، انسحبت أقشنار من التكتل الجمعة، بسبب عدم رغبتها في دعم اختيار قلجدار أوغلو مرشحاً رئاسياً للانتخابات المقبلة.

جدير بالذكر أن وزيرة الداخلية السابقة أقشنار، رئيسة ثاني أكبر حزب في كتلة المعارضة، أعلنت أنها فضّلت أياً من رؤساء البلديات الجمهوريين في إسطنبول أو أنقرة لخوض الانتخابات، على قلجدار أوغلو.

وفشل قلجدار أوغلو في قيادة حزبه إلى تحقيق أي فوز في كل الانتخابات الوطنية طيلة 13 عاماً تزعمه فيها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن الانتخابات ستجرى في 14 مايو/أيار، إذ سيختار المواطنون الرئيس وكذلك جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

وفي عام 2017 قرر الناخبون الأتراك من خلال استفتاء، التحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي للحكم.

واعتباراً من عام 2018 تخلّت تركيا عن رئاسة الوزراء وتحولت بالكامل إلى نظام الحكم الرئاسي، الذي فاز به أردوغان.

مصدر:TRT عربي
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