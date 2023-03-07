سياسة
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سوريا.. غارات إسرائيلية تُخرِج مطار حلب الدولي من الخدمة
أدّت ضربة جوية إسرائيلية إلى تدمير مدرج مطار حلب الدولي وخروجه من الخدمة، وقالت وكالة الأنباء التابعة للنظام إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ أُطلقَت من ناحية البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية الساحلية.
سوريا.. غارات إسرائيلية تُخرِج مطار حلب الدولي من الخدمة
ضربة جوية إسرائيلية على مطار حلب الدولي دمّرت مدرجه / صورة: تلفزيون سوريا
7 مارس 2023

قال مصدر عسكري في النظام السوري إن ضربة جوية إسرائيلية على مطار حلب الدولي دمّرَت مدرجه وأدّت إلى "خروجه من الخدمة".

وقالت وكالة الأنباء التابعة للنظام (سانا) إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ أُطلقَت من ناحية البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية الساحلية في الساعة 2:07 فجراً بالتوقيت المحلي.

وكثّفَت إسرائيل العام الماضي ضرباتها على المطارات السورية لتعطيل استخدام طهران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لإيصال الأسلحة إلى حلفاء في سوريا ولبنان، بينهم جماعة حزب الله، وفق قولها.

ونقل "تليفزيون سوريا" المعارض عن وسائل إعلام محلية أن انفجارات متتالية سُمع صداها في محافظات حلب وإدلب واللاذقية ناجمة عن غاراتجويةإسرائيلية استهدفت نقاطاً عسكرية في محيط مطارَي حلبالدولي والنيربالعسكري.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر أمني تابع للنظام السوري قوله إن "الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في محيط مطار النيرب شرقي مدينة حلب"، مضيفاً أن "العدوان تم من قبالة السواحل السورية".

وكشفت حسابات محلية وموالية للنظام السوري أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مدرج مطار حلب الدولي وأخرجته عن الخدمة، بالإضافة إلى صواريخ استهدفت مقرات "اللواء 80" بالقرب من المطار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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