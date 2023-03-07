يجري سلطان بروناي دار السلام، حسن البلقية، زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وحسب البيان الصادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فإن سلطان حسن بلقية سيعقد اجتماعاً رسمياً مع الرئيس أردوغان في العاصمة أنقرة، الثلاثاء، في إطار زيارته لتركيا في الفترة من 6 إلى 9 مارس/آذار الجاري.

وذكر البيان أن أردوغان والبلقية سيناقشان العلاقات بين تركيا وبروناي بكل جوانبها، كما سيجري تقييم الخطوات المشتركة التي ستُتخذ لتحسين التعاون بين البلدين.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يتبادل أردوغان وبلقية وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الحالية وكذلك العلاقات الثنائية.

ولفت البيان إلى أنه في إطار الزيارة، سيجري توقيع اتفاقيات مختلفة التي ستساهم بشكل كبير في الأساس التعاقدي للعلاقات بين الجانبين.