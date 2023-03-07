وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى العراق اليوم الثلاثاء في زيارة غير معلنة قال مسؤول إنها تهدف إلى إظهار التزام واشنطن الحفاظ على وجودها العسكري هناك بعد نحو 20 عاماً من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي رفيع للصحفيين، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه: "ما سيسمعه (العراقيون) منه هو تعهد بالحفاظ على وجود قواتنا، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأداة العسكرية. الولايات المتحدة مهتمة بقدر كبير بشراكة استراتيجية مع حكومة العراق".

وكان أوستن آخر قائد عامّ للقوات الأمريكية في العراق بعد غزو عام 2003.

وقال أوستن في تغريدة: "وصلت إلى بغداد. أنا هنا لأؤكّد مجدداً الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، فيما نمضي قدماً نحو عراق أكثر أمناً واستقراراً وسيادة".

وحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين، فإن هدف الزيارة إظهار أن واشنطن تلتزم الحفاظ على وجودها العسكري في العراق.