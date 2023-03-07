سياسة
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رئيس وزراء إسرائيل السابق يصف منفذي الهجوم على حوارة بـ"الإرهابيين اليهود"
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، المستوطنين الذين نفذوا الهجوم الأخير على بلدة حوارة الفلسطينية أمس الاثنين بـ"الإرهابيين اليهود".
رئيس وزراء إسرائيل السابق يصف منفذي الهجوم على حوارة بـ"الإرهابيين اليهود"
لابيد: هجوم المستوطنين على بلدة حوارة الفلسطينية أمس الاثنين نفّذه "إرهابيون يهود" / صورة: يديعوت أحرنوت / صورة: يدعوت أحرنوت
7 مارس 2023

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد الثلاثاء، إن هجوم المستوطنين على بلدة حوارة الفلسطينية أمس الاثنين نفّذه "إرهابيون يهود".

ومساء الاثنين أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفلة، خلال هجوم جديد شنه مستوطنون إسرائيليون على منازل في بلدة حوارة جنوبي نابلس.

وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين هاجموا حوارة ورشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة لتندلع بعدها مواجهات مع عشرات من سكان البلدة.

وقال لابيد في تغريدة: "ليلة أخرى من أعمال العنف الإجرامي التي ارتكبها إرهابيون يهود في حوارة".

وأضاف: "هؤلاء الأشخاص لا يمثّلوننا، فهم ليسوا جزءاً منا".

وتابع: "مليشيات (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش، و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير هم الفوضويون الحقيقيون. يجب القبض عليهم ومحاكمتهم".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مساء الاثنين، نقلاً عن مصدر أمني، إن 4 فلسطينيين أصيبوا في هجوم المستوطنين، 3 منهم رشقاً بالحجارة والرابع باختناق نتيجة استنشاق قنابل غاز أطلقها الجيش في حوارة.

وفي 26 فبراير/شباط الماضي شهدت حوارة هجمات غير مسبوقة شنّها مستوطنون، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عشرات آخرين وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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