استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء، استقالة رئيس الوزراء خالد بن خليفة آل ثاني، وفقاً لبيان أصدره الديوان الملكي القطري.

وخلفاً لابن خليفة، أدّى محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليمين القانونية رئيساً لمجلس الوزراء بالديوان الأميري صباح الثلاثاء.

وأضاف البيان أنه "أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، أدّى أصحاب السعادة الوزراء الذين شملهم الأمر الأميري رقم 3 لسنة 2023 اليمين القانونية بالديوان الأميري صباح اليوم".

وحضر أداء اليمين نائب الأمير عبد الله بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.