سياسة
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قطر.. تعيين محمد بن عبد الرحمن رئيساً للوزراء بعد استقالة خالد بن خليفة
استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء، استقالة رئيس الوزراء خالد بن خليفة آل ثاني، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية القطرية. وأدّى نائب رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليمين القانونية خلفاً لابن خليفة.
قطر.. تعيين محمد بن عبد الرحمن رئيساً للوزراء بعد استقالة خالد بن خليفة
قطر.. تعيين محمد بن عبد الرحمن رئيساً للوزراء خلفاً لخالد بن خليفة. / صورة: AA
7 مارس 2023

استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء، استقالة رئيس الوزراء خالد بن خليفة آل ثاني، وفقاً لبيان أصدره الديوان الملكي القطري.

وخلفاً لابن خليفة، أدّى محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليمين القانونية رئيساً لمجلس الوزراء بالديوان الأميري صباح الثلاثاء.

وأضاف البيان أنه "أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، أدّى أصحاب السعادة الوزراء الذين شملهم الأمر الأميري رقم 3 لسنة 2023 اليمين القانونية بالديوان الأميري صباح اليوم".

وحضر أداء اليمين نائب الأمير عبد الله بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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