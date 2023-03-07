أظهرت خرائط نشرها المعهد الأمريكي لدراسة الحرب، أن روسيا تسيطر على نحو 40% من مدينة باخموت في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال المعهد إن قرار الدفاع عن باخموت يجبر الجيش الروسي على "التورط في حرب مكلفة ودموية"، وإن المدينة أصبح لها بعد استراتيجي من هذه الزاوية تحديداً، وفق شبكة يورو نيوز الأوروبية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمر الجيش الاثنين بتعزيز الانتشار العسكري للدفاع عن المدينة التي تشهد معارك ضارية منذ شهور.

جاء ذلك بعد تقارير إعلامية عن "انسحاب محدود" تجريه القوات الأوكرانية من المدينة بعد تطويق قوات مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية لها.

والأحد أعلن زيلينسكي أن جيش بلاده يخوض معركة "مؤلمة وصعبة" ضد القوات الروسية في منطقة دونباس، حيث تقع باخموت.

ووصف أحد قادة الجيش الأوكراني الكبار الوضع في المدينة بـ"الجحيم على الأرض".

وأشار المعهد إلى أن مجموعة فاغنر دفعت بقوات النخبة لديها إلى ساحة المعركة، وتدعمها قوات من كتيبة الإنزال الجوي في الجيش الروسي.

بدوره قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء، إن السيطرة على مدينة باخموت الصناعية في شرق أوكرانيا أساسية لشن مزيد من الهجمات الروسية في منطقة دونيتسك.

وقال شويغو خلال اجتماع لمسؤولين عسكريين نقله التليفزيون: "تشكل المدينة مركزاً دفاعياً مهمّاً للقوات الأوكرانية في منطقة دونباس. السيطرة عليها ستسمح بهجمات إضافية في عمق خطوط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية".

يشار إلى أن المدينة تشهد معارك عنيفة ودموية منذ شهر أغسطس/آب الماضي.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.