قالت وزارة الخارجية التركية إن مناطق الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد في فبراير/شباط الماضي، تضمّ 34 مشفىً ميدانياً أنشأتها 16 دولة.

جاء ذلك في بيان للوزارة عبر تويتر الثلاثاء، بشأن المساعدات الخارجية المستمرة في مناطق الزلازل.

وأفادت بأن 16 دولة أنشأت 34 مشفىً ميدانياً، وأن المجتمع الدولي أرسل 179 ألفاً و655 خيمة إلى تركيا، وألفين و76 وحدة سكنية مسبقة الصنع.

وأشارت إلى أنه وصل إلى تركيا مليون و879 ألف بطانية، و269 ألفاً و747 كيس نوم، و96 ألفاً و462 سريراً، و33 ألفاً و810 مولدات كهرباء.

وأوضحت أنه وصل أيضاً 7 آلاف و488 طنّ ملابس، و4 آلاف و109 أطنان مستلزمات طبية، و6 آلاف و908 أطنان موادّ غذائية.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

ومنذ الزلزال تسابقت الدول والشعوب العربية (22 باستثناء سوريا المتضررة من الزلازل) وعدد من الدول الغربية والمنظمات الدولية، لدعم وإغاثة المتضررين وتوجيه مساعدات عينية ومالية للمناطق المنكوبة في تركيا.