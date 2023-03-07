سياسة
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بكين: الاستراتيجية الأمريكية للمحيطَين الهندي والهادئ محكوم عليها بالفشل
اعتبرت الخارجية الصينية أن استراتيجية المحيطَين الهندي والهادئ الأمريكية سيكون مآلها الفشل، كما أن الغاية منها محاولة "تطويق الصين".
بكين: الاستراتيجية الأمريكية للمحيطَين الهندي والهادئ محكوم عليها بالفشل
بكين: استراتيجية المحيطَين الهندي والهادئ الأمريكية محكومة بالفشل / صورة: AA
7 مارس 2023

أعلنت الخارجية الصينية الثلاثاء أن الغرض الحقيقي من استراتيجية المحيطَين الهندي والهادئ الأمريكية هو "تطويق الصين"، متوعدة بأنها "محكومة بالفشل".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (شينخوا) عن وزير الخارجية الصيني تشين فانغ قوله إن "إعلان الولايات المتحدة تشكيل البيئة الاستراتيجية المحيطة بالصين يكشف في الواقع عن الغرض الحقيقي لاستراتيجية المحيطَين الهندي والهادئ الأمريكية، وهو تطويق الصين".

وأضاف: "مثل هذه المحاولة لن تؤدي إلا إلى تعطيل بنية التعاون الإقليمي المفتوح والشامل المتمحورة حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، وتقويض المصالح الشاملة وطويلة الأجل لدول المنطقة، وسيكون ذلك محكوماً بالفشل".

وتعد منطقة المحيطَين الهندي والهادئ أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة لمواجهة ما تعتبره "التهديدات الصينية الخطيرة".

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً رباعياً يضم إلى جانبها اليابان والهند وأستراليا تحت اسم "تحالف كواد" يهدف حسب مسؤولين وخبراء إلى احتواء الصين والحد من أنشطة بكين في آسيا ومنطقتَي المحيطين الهندي والهادئ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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