أعلنت الخارجية الصينية الثلاثاء أن الغرض الحقيقي من استراتيجية المحيطَين الهندي والهادئ الأمريكية هو "تطويق الصين"، متوعدة بأنها "محكومة بالفشل".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (شينخوا) عن وزير الخارجية الصيني تشين فانغ قوله إن "إعلان الولايات المتحدة تشكيل البيئة الاستراتيجية المحيطة بالصين يكشف في الواقع عن الغرض الحقيقي لاستراتيجية المحيطَين الهندي والهادئ الأمريكية، وهو تطويق الصين".

وأضاف: "مثل هذه المحاولة لن تؤدي إلا إلى تعطيل بنية التعاون الإقليمي المفتوح والشامل المتمحورة حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، وتقويض المصالح الشاملة وطويلة الأجل لدول المنطقة، وسيكون ذلك محكوماً بالفشل".

وتعد منطقة المحيطَين الهندي والهادئ أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة لمواجهة ما تعتبره "التهديدات الصينية الخطيرة".

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً رباعياً يضم إلى جانبها اليابان والهند وأستراليا تحت اسم "تحالف كواد" يهدف حسب مسؤولين وخبراء إلى احتواء الصين والحد من أنشطة بكين في آسيا ومنطقتَي المحيطين الهندي والهادئ.