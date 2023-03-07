سياسة
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زلازل تركيا.. مسؤولة بالأمم المتحدة تتوقع تجاوز حجم الخسائر 100 مليار دولار
مع مرور شهر على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا توقعت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا لويزا فينتون أن يتجاوز حجم الخسائر التي تسببت بها الكارثة 100 مليار دولار.
زلازل تركيا.. مسؤولة بالأمم المتحدة تتوقع تجاوز حجم الخسائر 100 مليار دولار
مسؤولة بالأمم المتحدة تتوقع تجاوز خسائر زلازل تركيا 100 مليار دولار / Others
7 مارس 2023

كشفت الأمم المتحدة عن توقعها بأن تتجاوز الخسائر التي تسببت بها الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا مؤخراً 100 مليار دولار.

جاء ذلك على لسان ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا لويزا فينتون خلال مشاركتها عن بعد الثلاثاء في المؤتمر الصحفي الاعتيادي لدى مكتب المنظمة بجنيف.

المسؤولة الأممية التي شاركت بالمؤتمر الصحفي من ولاية غازي عنتاب التركية عبر تقنية فيديو كونفرنس أشارت إلى مرور شهر على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا فجر 6 فبراير/ شباط الماضي.

وأضافت أن قرابة 2.7 مليون شخص نزحوا من المناطق التي ضربتها الزلازل جنوبي تركيا، لافتة إلى انهيار حوالي 600 ألف مبنى ومركز عمل جراء هذه الكارثة.

وأعربت عن توقعها بأن تتجاوز خسائر الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا 100 مليار دولار.

وفي تصريحات أدلت بها للأناضول قالت فينتون إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم تركيا خلال إعادة إعمارها المناطق المنكوبة جراء الزلزال، لافتة إلى وجود عديد من الآليات الأممية الخاصة بتقديم التمويل لها في هذا الخصوص.

وفي 6 فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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