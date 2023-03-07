سياسة
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زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب ولاية قيصري وسط تركيا.. ومسؤول يوضح التطورات
ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة الثلاثاء قضاء إنجه صو في ولاية قيصري وسط تركيا، فيما علّق رئيس بلدية قيصري ممدوح بيوك كليج لـTRT عربي على الزلزال، قائلاً إن "قيصري لا تُعدّ من الولايات التي يشكّل فيها خطر الزلزال تهديداً إذ إنها تأتي في الدرجة الثالثة".
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب ولاية قيصري وسط تركيا.. ومسؤول يوضح التطورات
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب ولاية قيصري وسط تركيا ومسؤول يوضح / صورة: AA
7 مارس 2023

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة الثلاثاء قضاء إنجه صو في ولاية قيصري وسط تركيا.

وحسب المعلومات على موقع إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد، وقع الزلزال عند الساعة 14:47 ( 3 ت.غ) على عمق 12.8 كيلومتر.

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

كما أشار موقع أفاد إلى أن الولاية شهدت هزتين إضافيتين لاحقاً، بقوة 4.4 درجة و4.3 درجة.

وعلّق رئيس بلدية قيصري ممدوح بيوك كليج لـTRT عربي على الزلزال الذي ضرب الولاية، قائلاً إن "قيصري لا تُعدّ من الولايات التي يشكّل فيها خطر الزلزال تهديداً كبيراً إذ إنها تأتي في الدرجة الثالثة".

وأضاف: "شهدنا 3 زلازل خلال نصف ساعة في قيصري، فيما توافد الناس بشكل لا إرادي إلى الشوارع".

وتابع: "ولايتنا حسّت بالزلازل السابقة بنسب متفاوتة، كما شُوهد انهيار مبنيين اثنين بُنيا من الطين".

ولفت إلى أن الحكومة التركية تؤدي واجباتها في الولاية حيث يجري تقييم الأوضاع.

بدوره قال رئيس أفاد يونس سيزر في بيان على تويتر إنه لم تُسجل أي خسائر في الأرواح والممتلكات جراء الزلزال.

ولفت إلى استمرار الفرق المختصة في عمليات مسح الأضرار، مؤكداً جاهزيتها للتدخل لدى رصد أي حالات سلبية.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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