تتجه الصين إلى بيع طائرات مُسيّرة لروسيا التي قد تستعملها في حربها ضد أوكرانيا، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية، ضمن صفقة أسلحة قد ينعكس إبرامها على المعارك الدائرة ميدانياً في هذه الحرب التي توصف من قبل ملاحظين بأنها الأكثر استعمالاً للذكاء الاصطناعي، وبالخصوص للطائرات المُسيّرة.

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي سواء من الصين أو روسيا وحتى من الغرب حول حقيقة نية بكين بيع طائرات مسيرة لموسكو، إلا أن تقارير كثيرة تشير إلى التطورات التي يمكن أن تحدث ميدانياً، بالنظر إلى الخبرة الصينية في هذا المجال، والتي جعلتها تسيطر على أكثر من 70 بالمائة من سوق الطائرات المُسيّرة في العالم.

لاعب جديد

ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الأسبوعية الألمانية منذ أيام أن روسيا طلبت من الصين بيعها طائرات مُسيّرة يمكن أن تستخدم في الحرب الجارية بأوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن مفاوضات بهذا الصدد بدأت بين مسؤولين عسكريين روس وشركة تصنيع مسيّرات صينية.

ونقلت الصحيفة عن الشركة قولها إنها جاهزة لإنتاج 100 طائرة بدون طيار من نوع "زد تي-180" واختبارها وتسليمها بحلول شهر نيسان/أبريل المقبل لوزارة الدفاع الروسية.

وتُشبه هذه الطائرات المُسيّرة المُسيّرات من طراز "شاهد 136" إيرانية الصنع التي تستعملها موسكو في الحرب، وفق روايات إعلامية غربية.

حسب الصحيفة ذاتها، فإن المسيرات الصينية المطلوبة قادرة على حمل شحنة متفجرات يتراوح وزنها بين 35 و50 كيلوغراماً.

لكن الصحفي الجزائري المتخصص في مجال الدفاع والأمن أكرم خريف يرى أنه "حتى الآن لا نعلم بالضبط طبيعة المُسيرات الصينية المقترحة على روسيا"، مضيفاً أن الصين تصنع كل أنواع المُسيّرات، من المخصصة للمراقبة إلى تلك المسلحة بصواريخ، إضافة إلى الانتحارية الصغيرة منها والكبيرة.

وأضاف خريف في حديثه مع "TRT عربي" أنه من المرجح أن تبيع الصين لروسيا طائرات مُسيّرة للمراقبة والقصف ذات صنف له مواصفات من بيرقدار التركية والبريداطور الأمريكية، والتي تتميز بطيرانها العالي ولمدة تتراوح بين يوم إلى يومين، ويمكنها حمل أربعة صواريخ. كما يمكن أن تطلب روسيا مُسيّرات انتحارية، وبأحجام متعددة".

وبدوره، يوضح أستاذ العلوم السياسية والإستراتيجية الدكتور عصام الملكاوي لـ"TRT عربي "أن الصين واحدة من الدول الرائدة في صناعة الطائرات دون طيار، بخاصة تلك التي يجري استخدامها لأغراض قتالية، حيث تمتلك الطائرات المسيرة الصينية تقنيات مشابهة للتقنيات التي تستخدمها الطائرات المسيرة الأمريكية، لكنها تتميز بتكلفتها المنخفضة التي تمكن من تسويقها عالمياً".

ويشير الملكاوي إلى فخر المُسيّرات الصينية "وينغ لونغ - 1 إي" التي صممت لمنافسة الطائرة المُسيرة الأمريكية "إم كيو - 1 سي إيغل"، فهي تمتلك تقنيات تمكنها من تنفيذ مهام الاستطلاع والقصف الجوي الدقيق، كما تنفذ عملية الإقلاع والعودة والمهام بعد ذلك بصورة مستقلة، حتى عند انقطاع الاتصال بمحطات التوجيه الأرضي.

ويشير خبير الدراسات الإستراتيجية إلى أن الصين نجحت في الجمع بين عملية الشحن المستقل عن بُعد ونقل الإشارات الذكية وتكنولوجيا المعالجة، إضافة إلى اختراعها طائرة مسيرة تطير مدى الحياة ولا تهبط إلى لأرض من خلال نظام الشحن عن بُعد، وذلك بتوفير الطاقة عبر الليزرـ بفضل تزويد الطائرة بوحدة كهروضوئية، تحول الضوء إلى طاقة كهربائية.

وأشار الملكاوي إلى أن من ميزات الدرون الصينية إمكانية التحليق "بسرعة تبلغ 370 كيلومتراً في الساعة، والارتفاع إلى أكثر من 9 آلاف متر، وكذا حمل عشرات الصواريخ، لافتاً في هذا السياق إلى أن مُسيرات "أفيك" الصينية مثلاً تتمتع بميزتين مهمتين تسهّلان بيعها، هما أنها أرخص من الطائرات المماثلة المصنّعة في الولايات المتحدة أو من قبل إسرائيل". مضيفاً أن " الصين لا تضع شروطا على كيفية استخدامها".

حقيقة أم دعاية؟

بالنسبة إلى بعض وسائل الإعلام الغربية فإن مسألة تزويد الصين لروسيا بهذه المُسيرات هي مسألة وقت فقط، الأمر الذي يثير في الدوائر الغربية الكثير من القلق.

في المقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبل بروسيا الدكتور عمار قناة هذه الأنباء في خانة الدعاية الغربية.

وقال عمار لـ"TRT عربي" إن هذه التقارير الصحفية هدفها محاولة القفز على الوضع القائم في الميدان الذي يؤكد فشل الرؤية الغربية والأمريكية"، مشيراً إلى أن "الغرب اتهم روسيا في البداية بالتزود بطائرات إيرانية رغم نفي موسكو وطهران لذلك، وهي الاتهامات التي تعود خلفياتها إلى تعثر المشروع الأمريكي بشأن إيران.

وسبق لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن أكد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن بلاده أرسلت عدداً من الطائرات المُسيّرة إلى روسيا قبل أشهر قليلة من بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

وأضاف أن الاتهامات الأمريكية تتوجه اليوم إلى الصين بسبب "حالة الإفلاس وعدم اتضاح الرؤية لدى الولايات المتحدة الأمريكية" التي أكد بأنها هي "التي حاولت في البداية التأثير على الموقف الصيني من خلال حزمة العقوبات، بهدف منع تسهيل الحركة الاقتصادية لروسيا، واليوم بعد توتر العلاقة أكثر بين بكين وواشنطن يجري اختراع هذه التهمة الجديدة".

وبالنسبة إلى أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبل، فإن "روسيا ليست بحاجة إلى شراء طائرات مُسيّرة من دول أخرى، لأن قدراتها الدفاعية في هذا المجال متوفرة ومحترمة"، مذكراً بأن "موسكو كانت من أولى الدول التي أطلقت صناعة الطائرات بلا طيار منذ عدة سنوات.

وأضاف الدكتور عمار قناة أن الصين "قدمت مبادرة لحل الأزمة في أوكرانيا لا تتناسب مع النظرة الأمريكية والأوروبية، لذلك يطلق الغرب هذه الحملة الإعلامية ضد الصين لتصويرها أنها لا تصلح للوساطة بما أن مبادرتها لا تدخل ضمن الرؤية الاستراتيجية الغربية".

وهنا، يلفت الدكتور عصام الملكاوي النظر إلى أن روسيا "رغم امتلاكها طائرات مسيرة من طراز سوخوي وأصنافاً أخرى، إلا أنها حريصة في الوقت الحالي على عدم كشف كل أسلحتها السرية والإستراتيجية، بخاصة أنها مدركة أنها تقاتل "جيشاً أوكرانياً منهكاً" وفق تعبيره.

وأضاف الملكاوي "ولهذا قد يكون الروس اختاروا المُسيرات الإيرانية التي من الممكن أن تتعامل مع الجيش الأوكراني، وبالوقت نفسه الطائرات الصينية إن وُجدت لديهم، ولا يستخدمون أسلحتهم المتقدمة حتى لا تنكشف أو تسقط بيد الأعداء".

حرب الذكاء الاصطناعي

يقول مدير موقع "مينا ديفانس" أكرم خيف لـ"TRT عربي" إن الدور الذي لعبته الطائرات المُسيرة في الحرب الأوكرانية لا يمكن إنكاره، حيث استُعملت لتحسين دقة القصف المدفعي الذي كان العمود الفقري للجيشين، مضيفاً أنه في حال دخول عدد كبير من المُسيرات الصينية الحرب سيكون له دور فعال في أداء المدفعية وحماية المشاة، ومن ثم تشكيل أثر إيجابي على معنويات الجنود".

وأضاف أكرم خريف "حتى الساعة لا نعرف نوع وعدد المُسيّرات الصينية التي ستباع إلى روسيا، لكن الدور الذي تضطلع به المُسيّرات في الحرب الحديثة من استطلاع ومراقبة، وقصف عن بُعد، وغيرها من الميزات عوامل قد تنقل الحرب في أوكرانيا إلى مرحلة جديدة".

في السياق ذاته، نشرت مجلة "Foreign Policy " في 16 فبراير/شباط المنصرم مقالاً للخبير في مجال الطائرات المُسيّرة وقواعد البيانات فاين غرينوود كشف فيه عن عملية مسح لعام كامل من التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا أجراها، والتي تُظهر أن الحرب الأوكرانية هي الأولى في التاريخ التي تستعمل فيها الطائرات المُسيرة الصغيرة والمتوسطة رخيصة الثمن والتي يمكن شراؤها من متاجر الإلكترونيات على نطاق واسع وبشكل مذهل.

ويقول الكاتب إن عملية رصد نفذها لقنوات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، سمحت بتوثيق 900 مثال على الإنترنت تشرح للروس والأوكرانيين كيفية استخدام الطائرات المُسيّرة الصغيرة، مضيفاً أنه توصل إلى أن المُسيّرة الصينية من نوع "DJ1 " التي يمكن اقتناؤها بسهولة باعتبارها موجهة للاستعمال المدني، كانت الأكثر استخداماً في الحرب من كلا الجانبين الروسي والأوكراني اللذين لا يزالان حتى اليوم في حاجة إلى مزيد من المُسيّرات التي لا يمكن الوصول إليها إلا في الصين.