سياسة
2 دقيقة قراءة
استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. فيما قالت وسائل إعلام عبرية إن جنديين إسرائيليين أصيبا أيضاً في جنين.
استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين
استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين / صورة: AA
7 مارس 2023

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 11 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي الثلاثاء خلال اقتحامه مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب وصل إلى الأناضول: "6 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين".

وكانت الوزارة أعلنت ببيان سابق الثلاثاء "استشهاد محمد وائل غزاوي (26 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في جنين".

كما قالت إن "7 إصابات بينها إصابة خطيرة في البطن وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، و4 إصابات بحالة متوسطة في الفخذ والكتف والخاصرة وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين".

وكان شهود عيان قالوا للأناضول إن الجيش الإسرائيلي يحاصر منزلاً داخل مخيم جنين.

وأضاف الشهود أن وحدات خاصة متخفية بسيارة مدنية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية اقتحمت المخيم وحاصرت المنزل.

وذكروا أن آليات عسكرية ترافقها جرافة تبعت السيارة المدنية وهي تحاصر المخيم.

واستخدم الجيش الإسرائيلي خلال العملية القذائف الصاروخية والرصاص الحي، فيما شوهدت طائرات مروحية تحلق في سماء مدينة جنين ومخيمها.

ونشر إعلام محلي وناشطون صوراً ومقاطع فيديو لآليات عسكرية إسرائيلية تتجه إلى المخيم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "قواتنا تعمل في جنين"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية لاحقاً إصابة جنديين إسرائيليين في جنين.

وبالتزامن مع ذلك اقتحمت قوة إسرائيلية أخرى أحياء شرقي مدينة نابلس، وحاصرت منزلاً واعتقلت 4 شبان فلسطينيين، حسب شهود عيان تحدثوا للأناضول.

وأوضح الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان والقوات الإسرائيلية خلال اقتحام حي عسكر شرقي نابلس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us