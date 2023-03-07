استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 11 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي الثلاثاء خلال اقتحامه مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب وصل إلى الأناضول: "6 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين".

وكانت الوزارة أعلنت ببيان سابق الثلاثاء "استشهاد محمد وائل غزاوي (26 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في جنين".

كما قالت إن "7 إصابات بينها إصابة خطيرة في البطن وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، و4 إصابات بحالة متوسطة في الفخذ والكتف والخاصرة وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين".

وكان شهود عيان قالوا للأناضول إن الجيش الإسرائيلي يحاصر منزلاً داخل مخيم جنين.

وأضاف الشهود أن وحدات خاصة متخفية بسيارة مدنية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية اقتحمت المخيم وحاصرت المنزل.

وذكروا أن آليات عسكرية ترافقها جرافة تبعت السيارة المدنية وهي تحاصر المخيم.

واستخدم الجيش الإسرائيلي خلال العملية القذائف الصاروخية والرصاص الحي، فيما شوهدت طائرات مروحية تحلق في سماء مدينة جنين ومخيمها.

ونشر إعلام محلي وناشطون صوراً ومقاطع فيديو لآليات عسكرية إسرائيلية تتجه إلى المخيم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "قواتنا تعمل في جنين"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية لاحقاً إصابة جنديين إسرائيليين في جنين.

وبالتزامن مع ذلك اقتحمت قوة إسرائيلية أخرى أحياء شرقي مدينة نابلس، وحاصرت منزلاً واعتقلت 4 شبان فلسطينيين، حسب شهود عيان تحدثوا للأناضول.

وأوضح الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان والقوات الإسرائيلية خلال اقتحام حي عسكر شرقي نابلس.