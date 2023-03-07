يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء العاصمة الأوكرانية كييف للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حسب ما أعلن الناطق باسمه ستيفان دوجاريك.

وتعد هذه ثالث زيارة للأمين العام للأمم المتحدة لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط 2022، حسب ما نقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في بيان إن الأمين العام وصل اليوم إلى بولندا على أن يتّجه إلى كييف حيث سيلتقي غداً الأربعاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث استمرار تطبيق اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وفي 22 يوليو/تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي أنذر بكارثة إنسانية.

وقبل أيام لفت وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إلى أن مبادرة إسطنبول بشأن شحن الحبوب (الأوكرانية) التي توسطت فيها تركيا مع الأمم المتحدة ساعدت الأُسر في جميع أنحاء العالم، وبخاصة في البلدان الأقل نمواً، من خلال خفض أسعار الغذاء العالمية.

وأكد في كلمة في "مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً" في الدوحة، أن تركيا تعمل جاهدة من أجل ضمان استمرار العمل باتفاقية الحبوب دون انقطاع وتمديدها.