قالت الرئاسة الفلسطينية الثلاثاء إن "عمليات القتل اليومية التي تنفذها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وآخرها بمدينة جنين حرب شاملة وتدمير لكل شيء".

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "عمليات القتل اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، والتي كان آخرها ما جرى اليوم في مخيم جنين، هي حرب شاملة وتدمير لكل شيء".

وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد، محذراً من أن "هذا التصعيد الخطير ينذر بتفجر الأوضاع وتدمير كل الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار".

وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بـ"التحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل".

وقال إن "الأحداث الجارية أثبتت أن حل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه بالحرية والاستقلال، هو المفتاح الحقيقي لحل أزمات المنطقة".

وفي وقت سابق الثلاثاء شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية بمخيم جنين أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 10 بجروح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.