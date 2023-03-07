سياسة
2 دقيقة قراءة
فرنسا.. إضرابات مناهضة لمشروع تعديل نظام التقاعد وشلل بأغلب القطاعات
شارك آلاف المتظاهرين الفرنسيين الثلاثاء في إضراب عام احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد، ما أدى إلى شلل بأغلب القطاعات.
فرنسا.. إضرابات مناهضة لمشروع تعديل نظام التقاعد وشلل بأغلب القطاعات
إضرابات مناهضة لمشروع تعديل نظام التقاعد في فرنسا وشلل في أغلب القطاعات / صورة: AFP
7 مارس 2023

عمت إضرابات الثلاثاء أنحاء فرنسا احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأدت الإضرابات والاحتجاجات التي شارك فيها آلاف المتظاهرين بعدة مدن إلى تعطل حركة النقل وإغلاق بعض المدارس وتكدس النفايات وتوقف شاحنات الوقود، وفق موقع "فرانس24".

كما تأثرت حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا مع إلغاء عشرات الرحلات وخطوط القطارات وتأخر في مواعيد العبارات البحرية.

وألغت شركة السكك الحديد الوطنية 80% من الرحلات المحلية مع خفض الرحلات الدولية أو وقفها بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، حسب الموقع.

وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد بتأخير سن التقاعد من 62 حالياً إلى 64 عاماً، في وقت تواجه به فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.

وشهدت حركة النقل اضطراباً أيضاً في مترو العاصمة باريس، حيث لم تعد الحركة عادية إلا على الخطين 1 و14.

وعلى صعيد حركة الطيران طلبت المديرية العامة للطيران المدني من الشركات خفض جدول رحلاتها بنسبة 20% إلى 30% يومَي الثلاثاء والأربعاء.

وأوضح الموقع أن 32.71% من معلمي المرحلة الابتدائية والثانوية شاركوا في الإضراب، حسب وزارة التعليم.

ولكن نقابتَي Snuipp-FSU وSnes-FSU قالتا إن معدلات الإضراب بين المعلمين لا تقل عن 60%.

ومن المرتقب أن يعقد اجتماع جديد مساء اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار حول كيفية مواصلة التحركات ضد المشروع، حسب الموقع.

وتصر الحكومة الفرنسية على عدم التراجع عن رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً.

وترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين، حسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح والقاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us