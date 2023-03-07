عمت إضرابات الثلاثاء أنحاء فرنسا احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأدت الإضرابات والاحتجاجات التي شارك فيها آلاف المتظاهرين بعدة مدن إلى تعطل حركة النقل وإغلاق بعض المدارس وتكدس النفايات وتوقف شاحنات الوقود، وفق موقع "فرانس24".

كما تأثرت حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا مع إلغاء عشرات الرحلات وخطوط القطارات وتأخر في مواعيد العبارات البحرية.

وألغت شركة السكك الحديد الوطنية 80% من الرحلات المحلية مع خفض الرحلات الدولية أو وقفها بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، حسب الموقع.

وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد بتأخير سن التقاعد من 62 حالياً إلى 64 عاماً، في وقت تواجه به فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.

وشهدت حركة النقل اضطراباً أيضاً في مترو العاصمة باريس، حيث لم تعد الحركة عادية إلا على الخطين 1 و14.

وعلى صعيد حركة الطيران طلبت المديرية العامة للطيران المدني من الشركات خفض جدول رحلاتها بنسبة 20% إلى 30% يومَي الثلاثاء والأربعاء.

وأوضح الموقع أن 32.71% من معلمي المرحلة الابتدائية والثانوية شاركوا في الإضراب، حسب وزارة التعليم.

ولكن نقابتَي Snuipp-FSU وSnes-FSU قالتا إن معدلات الإضراب بين المعلمين لا تقل عن 60%.

ومن المرتقب أن يعقد اجتماع جديد مساء اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار حول كيفية مواصلة التحركات ضد المشروع، حسب الموقع.

وتصر الحكومة الفرنسية على عدم التراجع عن رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً.

وترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين، حسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح والقاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.