سياسة
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إصابة جنديين إسرائيليين وسقوط مُسيرتين في عملية لقوات الاحتلال بجنين
أصيب جنديان إسرائيليان بجروح، فيما سقطت مُسيرتان خلال عملية عسكرية استخدمت فيها صواريخ محمولة على الكتف الثلاثاء، في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، فيما أسفرت العملية عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 26 برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.
إصابة جنديين إسرائيليين وسقوط مُسيرتين في عملية لقوات الاحتلال بجنين
استشهاد 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين / صورة: AA
7 مارس 2023

أصيب جنديان إسرائيليان بجروح، فيما سقطت مسيرتان خلال عملية عسكرية الثلاثاء، في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أصيب جنديان من وحدة يمام (خاصة تابعة للشرطة) بجروح متوسطة وخفيفة خلال عملية القوات الأمنية في جنين والتي تم خلالها القضاء على منفذ عملية حوارة الأسبوع الماضي".

وأضافت الصحيفة أن "أحد الجنود أصيب بجروح طفيفة، فيما وصفت جراح الآخر بالمتوسطة وجرى نقله بطائرة مروحية إلى مستشفى رمبام في حيفا شمالي إسرائيل".

في سياق متصل قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مشترك مع الشرطة وجهاز الأمن العام (شاباك)، إنه "نفذ عملية عسكرية في مخيم جنين قتل خلالها عبد الفتاح حسين ابراهيم خروشة منفذ عملية إطلاق نار قرب بلدة حوارة في 26 فبراير/شباط الماضي، أسفرت عن مقتل شقيقين إسرائيليين".

وأضاف البيان أن "خروشة ناشط في حركة حماس"، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه أسير محرر قضى 8 سنوات في السجون الإسرائيلية وأفرج عنه قبل شهرين.

كما ذكر الجيش أن قواته "أطلقت خلال العملية صواريخ محمولة على الكتف وفعلت وسائل أخرى صوب مبنى تحصن داخله خروشه.

كما أطلقت القوات النار نحو عدد من المسلحين الذين أطلقوا نحوها نيرانهم بشكل مكثف ورصدت إصابات".

وتابع: "تعرضت القوات إلى إلقاء العبوات الناسفة واندلعت أعمال شغب حيث تعاملت معها القوات مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات والرصاص".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى سقوط مسيرتين تابعتين له خلال العملية العسكرية بمخيم جنين.

وأضاف أن قواته نفذت عملية عسكرية أخرى في نابلس (شمال)، اعتقلت خلالها نجلي خروشة خالد ومحمد.

من جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 26 في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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