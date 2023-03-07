سياسة
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معلومات استخباراتية: مؤيدون لأوكرانيا ربما تورَّطوا بتخريب نورد ستريم
كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن مسؤولين أمريكيين راجعوا معلومات استخباراتية تشير إلى أن جماعة مؤيدة لأوكرانيا، نفذت الهجوم على خط أنابيب نورد ستريم العام الماضي.
معلومات استخباراتية: مؤيدون لأوكرانيا ربما تورَّطوا بتخريب نورد ستريم
نيويورك تايمز: مؤيدون لأوكرانيا متورطون في تخريب نورد ستريم / صورة: Reuters
7 مارس 2023

جاء في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الثلاثاء أن معلومات استخباراتية جديدة راجعها مسؤولون أمريكيون تشير إلى أن جماعة مؤيدة لأوكرانيا، يرجح أنها مؤلفة من أوكرانيين أو روس، نفذت الهجوم على خط أنابيب نورد ستريم العام الماضي، لكن المعلومات الاستخباراتية لم تتوصل إلى نتائج قاطعة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه لا يوجد دليل على تورط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو كبار مساعديه في العملية أو أن يكون المتورطون تصرفوا بتوجيه من أي مسؤول حكومي أوكراني.

ووصفت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" الهجمات التي وقعت في سبتمبر/أيلول 2022 على خطوط أنابيب الغاز بأنها "عمل تخريبي"، فيما ألقت موسكو باللوم على الغرب. ولم يقدم أي من الجانبين أدلة.

وأفادت الصحيفة بأن المراجعة الاستخباراتية تشير إلى أن منفذي الهجمات معارضون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لكنها لم تحدد أعضاء المجموعة أو مخطط العملية أو من مولها".

وأضافت نقلاً عن المسؤولين الذين لم تكشف عن هويتهم أن "مسؤولين أمريكيين رفضوا الكشف عن طبيعة المعلومات الاستخباراتية وكيفية الحصول عليها أو أي تفاصيل عن مدى قوة الأدلة التي تحتويها. وقالوا إنها لا تؤدي إلى استنتاجات قاطعة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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