أدانت وزارة الخارجية التركية "بشدة أعمال العنف والاعتداءات المتصاعدة للمستوطنين والقوات الإسرائيلية بالضفة الغربية".

وأضافت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن الهجوم الذي نفذته القوات الإسرائيلية على مخيم جنين وأسفر عن استشهاد فلسطينيين، وأعمال العنف والترويع التي نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد سكان بلدة حوارة الفلسطينية بالضفة الغربية، "لا يمكن القبول بها".

وأوضحت أن "هذه الاعتداءات والأعمال المتزايدة أدت إلى تصعيد التوتر وتغذية دوامة العنف في المنطقة، وإلحاق الضرر بالجهود الدولية الرامية إلى تخفيف حدة التوتر مع اقتراب شهر رمضان المبارك".

وتابعت: "نجدد دعواتنا لمنع العنف ووضع حد لهذه الاعتداءات، ونحث الحكومة الإسرائيلية على التحلي بالحكمة والتصرف بمسؤولية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قُتل 6 فلسطينيين، وأصيب 26 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية.