صوّت المجلس التشريعي فيجنوبإفريقيا على مشروع قرار لتخفيض التمثيل الدبلوماسي للبلاد في إسرائيل، حسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وقدم حزب “الحرية الوطنية” مشروع القرار، الذي يقضي بخفض مستوى سفارة جنوب إفريقيا لدى إسرائيل في ضوء الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين.

وأصدر الحزب الوطني الاشتراكي بياناً قال فيه إن مثل هذه الخطوة كانت ستحظى بدعم الزعيم الراحل المناهض للفصل العنصري في البلاد نيلسونمانديلا.

وجاء في البيان: "هذه لحظة سيفخر بها “مانديلا”، قال دائماً إن حريتنا غير مكتملة بدون حرية الفلسطينيين".

وأشار البيان إلى أن إسرائيل “تأسست من خلال تهجير وقتل وتشويه الفلسطينيين، وللحفاظ على قبضتهم على السلطة، أقاموا نظام الفصل العنصري للسيطرة على الفلسطينيين وإدارتهم”.

وأضاف "بصفتنا مواطنين في جنوب إفريقيا، فإننا نرفض أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يُرتكب الفصل العنصري مرة أخرى".

وأقامت جنوب إفريقيا علاقات وثيقة مع إسرائيل خلال حقبة الفصل العنصري، ولكن بعد انهيار النظام التمييزي، بدأت الدولة الإفريقية تميل نحو فلسطين.

وفي عام 2019، خفضت جنوب إفريقيا علاقاتها مع تل أبيب رداً على "الفظائع المميتة التي ترتكبها ضد سكان غزة".

وشهدت هذه الخطوة تخفيض بريتوريا بعثتها الدبلوماسية إلى مكتب اتصال ذي وظائف محدودة، وإعادة سفيرها، ورفض إعادة المبعوث لمدة أربعة أشهر.

في فبراير/شباط، أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور عن أملها في "إجراء مباشر" ضد الحكومة في تل أبيب بسبب "ممارساتها العنصرية الموثقة جيداً".

والشهر الماضي، أيضاً، رحّب حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا بالطرد “المشجع” لدبلوماسي إسرائيلي كبير من قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

وشهد الحادث طرد وفد مراقب إسرائيلي في قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية من حفل الافتتاح، بعد أن ورد أن ممثلين من جنوب إفريقيا والجزائر اعترضوا على وجود دبلوماسيين من إسرائيل.