أكّدت روسيا أنها ستقاتل "حتى السيطرة على مدينة باخموت"، الجبهة التي تشهد معارك دامية منذ أشهر في الشرق الأوكراني، معتبرةً ذلك أمراً أساسياً لمواصلة هجومها رغم الدفاع الأوكراني الشرس.

في اليوم السابق، أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي الجيش بإرسال تعزيزات إلى هذه المدينة المدمّرة عملياً، نافياً التكهنات بشأن انسحاب قواته منها، رغم تقدم القوات الروسية مؤخراً والتهديد بمحاصرتها. ويعتزم الأوكرانيون المقاومة لاستنزاف القوات تحضيراً لهجوم مضاد سيطلقونه بالأسلحة الثقيلة والمدرّعات الحديثة التي وعد الغربيون كييف بها.

وأعلنت بولندا، الثلاثاء، أنها ستسلّم أوكرانيا بدءاً من هذا الأسبوع، عشر دبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع تلقى جنود أوكرانيون تدريباً على استخدامها.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع لمسؤولين عسكريين نقله التلفزيون إن باخموت تشكل "مركزاً دفاعياً مهماً للقوات الأوكرانية في منطقة دونباس. السيطرة عليها ستسمح بهجمات إضافية في عمق خطوط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية".

ويشكك خبراء ومراقبون بأهمية باخموت الاستراتيجية، إلا أن المدينة اكتسبت أهمية رمزية وتكتيكية، مع الصعوبات التي يواجهها الروس للسيطرة عليها خلال أكثر من سبعة أشهر من القتال منذ أغسطس/آب والخسائر الفادحة التي تكبّدها المعسكران.

ومعركة باخموت هي الأطول أمداً و الأكثر حصداً للأرواح منذ بدء الهجوم الروسي في فبراير/شباط 2022.

بدوره، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية بثّت، الأربعاء، من أنّه إذا استولت القوات الروسية على باخموت فسيصبح "الطريق مفتوحاً" أمام قوات موسكو للاستيلاء على مدن عديدة في شرق البلاد.

وقال زيلينسكي لشبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية "نحن ندرك أنّه بعد باخموت، يمكنهم الذهاب إلى ما بعدها. يمكنهم الذهاب إلى كراماتورسك، يمكنهم الذهاب إلى سلوفيانسك، الطريق سيكون مفتوحاً أمام الروس (...) إلى مدن أخرى في أوكرانيا".

وشدّد الرئيس الأوكراني على أنّ الدفاع عن هذه المدينة "مسألة استراتيجية بالنسبة لنا".

وأضاف أنّ قواته مصمّمة على الدفاع عن المدينة ومنع سقوطها بأيدي الجيش الروسي.

الرئيس الأوكراني أكّد أيضاً أنّ قواته لن تنسحب من باخموت.

وقال "لقد عقدت أمس اجتماعاً مع رئيس الأركان وكبار القادة العسكريين (...) وجميعهم قالوا إنه يجب أن نظلّ أقوياء في باخموت".

وأضاف: "بالطبع، علينا أن نفكّر بأرواح جنودنا. لكن علينا أن نفعل كلّ ما في وسعنا في الوقت الذي نتلقّى فيه أسلحة وإمدادات وجيشنا يستعدّ للهجوم المضادّ".

والمدينة التي كان عدد سكّانها يناهز قبل الحرب 70 ألف نسمة، لم يعد يقطنها سوى أربعة آلاف نسمة وباتت شبه مدمّرة بالكامل.