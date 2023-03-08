سياسة
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"يوم وطني لمقاومة الديكتاتورية".. إسرائيل تستعد الخميس لاحتجاجات واسعة
من المتوقع أن تشهد إسرائيل، الخميس، احتجاجات واسعة، دعا إليها منظمو الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع ضد حكومة نتنياهو، ويخطط المحتجون لقطع الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون الدولي.
"يوم وطني لمقاومة الديكتاتورية".. إسرائيل تستعد الخميس لاحتجاجات واسعة
يستعد منظمو الحركة الاحتجاجية ضد خطط الإصلاح القضائي الحكومية في إسرائيل لإقامة "يوم وطني لمقاومة الديكتاتورية"، الخميس، / صورة: AFP
8 مارس 2023

يستعد منظمو الحركة الاحتجاجية ضد خطط الإصلاح القضائي الحكومية في إسرائيل لإقامة "يوم وطني لمقاومة الديكتاتورية"، الخميس، إذ يخطط المحتجون لقطع الطرق المؤدية لمطار بن غوريون، حسب ما أفادت به صحيفة "تايمز أو يسرائيل" العبرية.

وحسب الصحيفة، تسعى الحملة إلى تعطيل الحياة اليومية كجزء من الاحتجاجات المستمرة، على غرار "يوم الاضطراب الوطني" الأسبوع الماضي، حيث نفذ المتظاهرون إضرابات عمالية محدودة وقطعوا طرقاً سريعة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان) أن المحتجين يسعون إلى تعطيل 100 رحلة جوية خلال يوم المظاهرات المرتقب.

والخميس، من المقرر أن يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى إيطاليا في رحلة رسمية، إذ من المرجح أن يغادر من مقر إقامته بالقدس إلى المطار عبر طائرة عمودية تجنباً لقطع الطرق المحتمل.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مع نظيرته الإيطالية، جيورجيا ميلوني، وشخصيات بارزة أخرى قبل العودة إلى إسرائيل مساء السبت.

وقال تقرير هيئة البث الإسرائيلية العامة أيضاً إن الإسرائيليين الذين يعيشون في إيطاليا يخططون أيضاً للتظاهر ضد نتنياهو خلال إقامته في روما.

ومنذ أسابيع، تشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة اعتراضاً على مشروع الإصلاحات القضائية الذي أعلن عنه وزير العدل، ياريف ليفين، والتي يراها معارضون أنها تقوض الطابع الديمقراطي للبلاد.

في الأسبوع الماضي، نظم متظاهرون مسيرة رئيسية في تل أبيب وأغلقوا تقاطعاً رئيسياً بالمدينة خلال "يوم الاضطراب" ضد الإصلاحات القضائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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