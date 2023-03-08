سياسة
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شاهد | جورجيا.. الشرطة تفرق مظاهرة أمام البرلمان ضد قانون "العملاء الأجانب"
تدخلت قوات الشرطة في جورجيا لتفريق مظاهرة أمام مبنى البرلمان احتجاجاً على قانون "العملاء الأجانب" واعتقلت عدداُ منهم.
شاهد | جورجيا.. الشرطة تفرق مظاهرة أمام البرلمان ضد قانون "العملاء الأجانب"
جورجيا.. الشرطة تفرق مظاهرات أمام البرلمان ضد قانون "العملاء الأجانب" / صورة: AFP
8 مارس 2023

تجمع آلاف المتظاهرين أمام مبنى البرلمان في تبليسي عاصمة جورجيا، احتجاجاً على تصديق البرلمان على مشروع قانون "شفافية التأثير الأجنبي"، فيما تدخلت قوات الشرطة لتفريق المتظاهرين.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى البرلمان وفي محيطه منذ مساء الثلاثاء وبدأت اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه واعتقلت عدداً منهم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباك عناصر القوات الخاصة بالشرطة مع المتظاهرين واستخدامها الغاز المسيل للدموع، في حين قال بيان لوزارة الداخلية إن المتظاهرين لجؤوا لاستخدام العنف ما دفع قوات الأمن إلى التدخل.

وترفض المعارضة الجورجية القانون وتعتبره ضد الديمقراطية وتقول إنه يشبه، إلى حد بعيد، قانون "العملاء الأجانب" الروسي.

وينص القانون، الذي يسمى رسمياً قانون شفافية التأثير الأجنبي، على وضع قائمة بأسماء المنظمات المدنية ووسائل الإعلام التي تتلقى دعماً أو تمويلاً من الخارج وتصنيفها "عملاء أجانب" ويحظى بتأييد حزب "الحلم الجورجي" صاحب الأغلبية في البرلمان، فيما ترفضه أحزاب المعارضة ورئيسة الجمهورية سالومي زورابيشفيلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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