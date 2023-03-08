قال موقع بلومبرغ الأمريكي في تقرير، الاثنين، إن عملاق التكنولوجيا ميتا "META" (فيسبوك) يخطط لبدء جولة جديدة من تسريح الموظفين التي قد تطال آلاف العاملين بالشركة.

وأفاد التقرير أنه من المتوقع بدء جولة التسريح الجديدة هذا الأسبوع، بالإضافة إلى 13% من موظفي ميتا الذين جرى تسريحهم كجزء من خطة خفض التكاليف الرئيسية المُعلن عنها في نوفمبر/تشرين الثاني.

في وقت سابق، أشار الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، إلى أن عملاق التواصل الاجتماعي سيركز هذا العام على الجهود الرامية إلى خفض تكاليف الشركة، معتبراً عام 2023 "عام الكفاءة".

كما أخبر زوكربيرغ المحللين في فبراير/شباط أن ميتا تركز على "قطع المشاريع التي لا تؤدي أو قد لا تكون حاسمة" وأنها تخطط "لإزالة طبقات الإدارة الوسطى لاتخاذ القرارات بشكل أسرع".

تأتي جهود خفض التكاليف في وقت عسير بالنسبة إلى الشركة التي قالت إن التكلفة والنفقات ارتفعت بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 25.8 مليار دولار خلال الربع الرابع، بينما انخفض إجمالي المبيعات بنسبة 4% إلى 32 مليار دولار.

ويستمر النشاط الترويجي الأساسي عبر الإنترنت لشركة ميتا في مواجهة عقبات بسبب عوامل تشمل سوق الإعلانات الرقمية الصعبة، والآثار المستمرة لتحديث خصوصية نظام تشغيل iOS 2021 الخاص بشركة آبل وزيادة المنافسة من تطبيق تيك توك المملوك لشركة ByteDance.

في الوقت نفسه تواصل الشركة الاستثمار بكثافة في تطوير الميتافيرس الذي تعتقد ميتا أنه يمكن أن يمثل المرحلة المستقبلية للحوسبة السائدة، فقد حقق قسم Reality Labs في الشركة، والمكلَّف بصنع تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز اللازم لميتافيرس، إيرادات قدرها 727 مليون دولار خلال الربع الرابع، ولكنه سجّل أيضاً خسارة تشغيلية قدرها 4.28 مليار دولار.

من جانبه، قال زوكربيرغ إنه "سيتحمل المسؤولية" عن خطط خفض التكاليف التي أعلنت عنها الشركة سابقاً، مضيفاً أنه يعتبر تسريح العمال "الملاذ الأخير".

وقال زوكربيرغ العام الماضي عندما أعلنت شركة ميتا عن تسريح الموظفين: "نحن نعيد هيكلة الفرق لزيادة كفاءتنا". "لكن هذه الإجراءات وحدها لن تجعل نفقاتنا تتماشى مع نمو إيراداتنا، لذا فقد اتخذت أيضاً قراراً صعباً (بتسريح الموظفين)."