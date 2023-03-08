سياسة
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"أسوأ من المتوقع".. دراسة تحذر من مخاطر ارتفاع منسوب المحيطات بمدن آسيوية
حذرت دراسة أجراها علماء مختصون في أبحاث المناخ والغلاف الجوي من مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات على مدن آسيوية كبرى معتبرين أن الوضع سيكون "أسوأ من المتوقع".
"أسوأ من المتوقع".. دراسة تحذر من مخاطر ارتفاع منسوب المحيطات بمدن آسيوية
دراسة تحذر من مخاطر ارتفاع منسوب المحيطات بمدن آسيوية / صورة: AP
8 مارس 2023

حذرت دراسة نشرتها Nature Climate Change من أن ارتفاع منسوب مياه البحار بعدة مدن آسيوية كبرى سيسبب مخاطر عالية مؤكدة أن الوضع سيكون "أسوأ من المتوقع".

وقالت الدراسة التي أجراها علماء في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) وجامعة لاروشيل في فرنسا والمركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي في الولايات المتحدة (NCAR)، إن المياه قد تغمر أجزاء واسعة من المدن الآسيوية الكبرى بحلول عام 2100، بسبب استمرار ارتفاع مستويات سطح البحر،

وحسب CNN فإن الدراسة التي جمعت بين تأثيرات التغير المناخي والتقلبات الطبيعية للمحيطات قدمت رؤية وتحذيرات جديدة حول مدى الضرر الذي يمكن أن يحدثه هذا التأثير على ملايين الأشخاص.

وأشارت الدراسة إلى أن تأثيرات هذه التقلبات والعواقب المتوقعة لتغير المناخ، يمكن أن تسهم في ارتفاع مستوى سطح البحر لمستويات قياسية في عديد من المدن الكبرى في جنوب شرق آسيا.

وأضافت أن التحليلات السابقة "قللت من تقدير درجة ارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات الناجمة عن التقلبات الطبيعية للمحيطات".

وتوقعت الدراسة أن تحدث الفيضانات الساحلية في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال القرن القادم 18 مرة أكثر من ذي قبل، بسبب تغيرات المناخ.

وقالت إن أكثر من 50 مليون شخص، سيتأثرون بالارتفاع المتوقع لمستوى سطح البحر منهم 30 مليوناً في الهند.

وحذر العلماء المشاركون في الدراسة من أنه إذا زادت وتيرة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن "هذه التهديدات البيئية ستصبح أقرب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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