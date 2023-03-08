شيَّع آلاف المواطنين في الضفة الغربية، الأربعاء، جثامين 6 فلسطينيين استُشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، الثلاثاء.

وفي جنين، انطلق موكب تشييع جثامين محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، و‏‎طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، و‏‎زياد أمين الزرعيني (29 عاماً)، ومعتصم ناصر صباغ (22 عاماً)، ومحمد أحمد خلوف (22 عاماً)، من أمام مستشفى "سليمان" الحكومي، وصولاً إلى وسط المدينة، ومن ثم شُيع كل واحد منهم إلى منطقة سكنه.

ووفق شهود عيان، رفع المشيعون أعلام فلسطين، مرددين هتافات منددة بـ"الانتهاكات" الإسرائيلية، فيما أطلق مسلحون النار في الهواء تعبيراً عن الغضب.

وفي نابلس، انطلق موكب تشييع ‏‎عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً)، من أمام مستشفى "رفيديا" الحكومي، وصولاً إلى وسط المدينة، ومن ثم إلى مسقط رأسه في مخيم عسكر القديم شرقي المدينة.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مختلف محافظات الضفة الغربية إضراباً شاملاً الأربعاء، حداداً على أرواح "الشهداء".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد 6 فلسطينيين" وإصابة 26 بجراح، بينهم 3 بحالة خطيرة، إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي جنين.

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية حاصرت منزلاً وسط مخيم جنين وسُمعت أصوات تبادل لإطلاق النار مع مسلحين ودوي انفجارات.

ووقعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني، وفق الشهود.