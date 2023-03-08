سياسة
2 دقيقة قراءة
الضفة الغربية.. تشييع جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في جنين
شيَّع آلاف المواطنين في الضفة الغربية، الأربعاء، جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في جنين، الثلاثاء.
الضفة الغربية.. تشييع جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في جنين
اقتحام جنين.. تشييع جثامين 6 فلسطينيين استُشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي. / صورة: AA
8 مارس 2023

شيَّع آلاف المواطنين في الضفة الغربية، الأربعاء، جثامين 6 فلسطينيين استُشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، الثلاثاء.

وفي جنين، انطلق موكب تشييع جثامين محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، و‏‎طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، و‏‎زياد أمين الزرعيني (29 عاماً)، ومعتصم ناصر صباغ (22 عاماً)، ومحمد أحمد خلوف (22 عاماً)، من أمام مستشفى "سليمان" الحكومي، وصولاً إلى وسط المدينة، ومن ثم شُيع كل واحد منهم إلى منطقة سكنه.

ووفق شهود عيان، رفع المشيعون أعلام فلسطين، مرددين هتافات منددة بـ"الانتهاكات" الإسرائيلية، فيما أطلق مسلحون النار في الهواء تعبيراً عن الغضب.

وفي نابلس، انطلق موكب تشييع ‏‎عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً)، من أمام مستشفى "رفيديا" الحكومي، وصولاً إلى وسط المدينة، ومن ثم إلى مسقط رأسه في مخيم عسكر القديم شرقي المدينة.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مختلف محافظات الضفة الغربية إضراباً شاملاً الأربعاء، حداداً على أرواح "الشهداء".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد 6 فلسطينيين" وإصابة 26 بجراح، بينهم 3 بحالة خطيرة، إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي جنين.

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية حاصرت منزلاً وسط مخيم جنين وسُمعت أصوات تبادل لإطلاق النار مع مسلحين ودوي انفجارات.

ووقعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني، وفق الشهود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us