قصَف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، نقطة عسكرية تابعة لإحدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال مراسل الأناضول إن المدفعية الإسرائيلية قصفت "برجاً للرصد العسكري" يتبع لقوات "الضبط الميداني" التابعة لوزارة الداخلية، شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد بأن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفة واحدة على الأقل تجاه النقطة العسكرية الفلسطينية.

وذكر أن استهداف النقطة العسكرية جاء بعد توغّل الآليات الإسرائيلية في أراضي المواطنين شرقي محافظة خان يونس.

​​​​​​ومن حين إلى آخر، تُنفّذ الآليات العسكرية الإسرائيلية عمليات توغّل محدودة في المناطق الحدودية من غزة، حيث تنفذ أعمال تجريف وتمشيط للأراضي.

وعادة لا يعلن الجيش الإسرائيلي سبباً لعمليات التجريف والتخريب لأراضٍ زراعية في غزة، لكنه يهدف إلى ضمان أن تبقى المنطقة مكشوفة لتسهيل مراقبة التحركات على الجانب الآخر من السياج الفاصل مع القطاع، حسب مراسل الأناضول.