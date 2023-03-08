سياسة
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إصابة فلسطينيين بمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط الخليل
أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الطرفين في حي باب الزاوية بوسط الخليل، استخدم فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز.
إصابة فلسطينيين بمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط الخليل
إصابة فلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط الخليل / صورة: AA
8 مارس 2023

أصيب فلسطينيان، الأربعاء، بالرصاص الاحتلال الإسرائيلي، وعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت مسعفون ميدانيون للأناضول، إنهم قدّموا العلاج لمصابين اثنين بالرصاص المعدنيّ، وعشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، في الخليل.

من جهتهم، قال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في حي باب الزاوية وسط الخليل.

وأوضحوا أن المواجهات اندلعت عقب تنديد شبّان بالعملية الإسرائيلية في مدينة جنين الثلاثاء.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز، لتفريق الشبان الذين رشقوا قواته بالحجارة، وأضرموا النار في إطارات مطاطية، وفق شهود العيان.

والثلاثاء، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، قتل خلالها 6 فلسطينيين وأصيب 26 آخرون بجروح، بينهم 3 بحالة خطرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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