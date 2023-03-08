رجح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الأربعاء سقوط مدينة باخموت بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا بأيدي الروس خلال أيام.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به قبل الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في العاصمة السويدية استوكهولم.

وقال ستولتنبرغ إن "من المتوقع سقوط باخموت في أيدي الروس خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن هذا لن يكون نقطة تحول في الحرب بأوكرانيا".

وأضاف أمين عام الناتو: "نجتمع (اليوم) في لحظة حرجة، والعدوان مستمر ونشهد قتالاً عنيفاً حول باخموت".

وأكد أن "احتمالية سقوط باخموت لا تعكس بالضرورة نقطة تحول في الحرب، رغم أن من الضروري عدم التقليل من شأن روسيا".

والثلاثاء أظهرت خرائط نشرها المعهد الأمريكي لدراسة الحرب أن روسيا تسيطر على نحو 40% من باخموت.

وقال المعهد إن قرار الدفاع عن باخموت يجبر الجيش الروسي على "التورط في حرب مكلفة ودموية"، وإن المدينة أصبح لها بعدٌ استراتيجي من هذه الزاوية تحديداً، وفق ما نقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمر الجيش الاثنين بتعزيز الانتشار العسكري للدفاع عن المدينة التي تشهد معارك ضارية منذ شهور.

جاء ذلك بعد تقارير إعلامية عن "انسحاب محدود" تجريه القوات الأوكرانية من المدينة بعد تطويقها من قوات مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية.

والأحد أعلن زيلينسكي أن جيش بلاده يخوض معركة "مؤلمة وصعبة" ضد القوات الروسية في منطقة دونباس حيث تقع باخموت.

ووصف أحد قادة الجيش الأوكراني الكبار الوضع في المدينة بـ"الجحيم على الأرض".

وأشار المعهد إلى أن مجموعة فاغنر دفعت بقوات النخبة لديها إلى ساحة المعركة، وتدعمها قوات من كتيبة الإنزال الجوي في الجيش الروسي.