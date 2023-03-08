تحول مساء حوارة في 26 فبراير/شباط 2023 إلى نهار بعدما أضرم مستوطنون النار في عشرات منازل وسيارات الفلسطينيين، فيما فرضت قوات الاحتلال حصاراً خانقاً مع دعوة غير مسبوقة أطلقها سموتريتش بمحو القرية من الوجود، فيما يُعرف حسب مراقبين بـ"إرهاب الدولة"، وسط تنديد فلسطيني وعربي وغربي واسع.

يعيش الفلسطينيون منذ أكثر من 7 عقود تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، ويضاعف مأساتهم تعرضهم لهجمات دائمة على يد المستوطنين تحت مرأى ومسمع جنود الاحتلال، وقد يصل الأمر إلى توفير الحماية لهم في عديد من الحالات.

هذا المشهد كان سائداً لسنوات طويلة مع تعدد أشكال وأنواع اعتداءات المستوطنين، ولكن مع عودة بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022، على رأس حكومة هي الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة العبرية حسب عديد من الخبراء، تزايدت تلك الهجمات وتصاعدت وتيرتها.

حوارة.. هدف متجدد

بلدة حوارة التي تقع جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية، تصدرت عناوين الأخبار المحلية والعربية والعالمية في الأيام القليلة الماضية بعد سلسلة هجمات شنها مستوطنون على منازل فلسطينيين عقب عملية إطلاق نار فدائية.

وتكرر مشهد 26 فبراير/شباط ذاته مرة أخرى في 6 مارس/أذار الجاري عندما هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، منازل فلسطينيين في بلدة حوارة، ورشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة، لتندلع مواجهات بين الطرفين حيث استخدمت قوات الأمن الإسرائيلية الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

هذه التطورات دفعت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه للقول إنه "حان الوقت للتصدي لاعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية"، مشيراً إلى أن تشكيل لجان الحماية الشعبية في القرى والمخيمات والمدن "هو الرد الحقيقي على كل ما يفعله المستوطنون من عربدة وبطش". كما وصف المستوطنين بأنهم "أداة تنفيذية لجرائم الاحتلال بحماية قواته العسكرية".

سجل اعتداءات طويل

ينشط المستوطنون المسلحون منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية حيث بدأت هجماتهم عام 1968 مع بداية الاعتداءات الجماعية لهم وسط مدينة الخليل، واستولوا خلال تلك الفترة على فندق بالمدينة.

أما في عام 1980 فقد جرى الكشف عن التنظيم السري اليهودي الذي هدف إلى تفجير قبة الصخرة المشرفة، فيما شهد عام 1998 سماح وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك أرئيل شارون بتأسيس "شبيبة التلال" حيث استولت على فندق، أما في عام 2008 فكان الظهور الأول لعصابات "تدفيع الثمن" المتطرفة التي نفذت آلاف الاعتداءات ضد الفلسطينيين.

وتتنوع اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين إذ شملت عمليات القتل ومصادرة الأراضي وتجريفها والسيطرة عليها بالقوة، وتقطيع الأشجار واقتلاعها وحرقها، وإعطاب إطارات السيارات، وعمليات دهس، وإطلاق نار حي، والاعتداء على منازل المواطنين ودور العبادة ومؤسسات التعليم، وتخريب المنشآت والمعدات، وخطّ شعارات تحريضية عنصرية معادية للفلسطينيين على جدران المنازل ودور العبادة.

يصعب بطبيعة الحال حصر هذه الهجمات التي نفذها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين ولكن ربما تكفي بعض الإشارات. فقد استشهد الشاب مثقال سليمان (27 عاماً) ريان منتصف فبراير/شباط 2023، بعد استهدافه برصاصة مباشرة أطلقها مستوطن شمال شرقي بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وفي يونيو/حزيران 2022 استشهد الشاب علي حسن حرب (27 عاماً)، متأثراً بإصابته بطعنة مباشرة في القلب بسكين مستوطن، في قرية اسكاكا شرق سلفيت، خلال تصديه وعدد من الأهالي لمستوطنين نصبوا خيمة في أرض تقع غرب القرية للاستيلاء عليها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018 قتل مستوطنون سيدة فلسطينية تُدعى عائشة الرابي (45 عاماً) من بلدة بديا غربي سلفيت بعدما استهدفوا بالحجارة مركبة كانت تستقلها برفقة زوجها الذي أصيب أيضاً بجروح بالقرب من حاجز زعترة.

وأواخر يوليو/تموز 2015 أحرق مستوطنون عائلة دوابشة وهم أحياء إذ استهدفوا منزلهم في قرية دوما بمحافظة نابلس بقنابل حارقة فجراً حيث استشهد الرضيع علي دوابشة (18 شهراً) ووالده سعد دوابشة (32 عاماً) ووالدته ريهام دوابشة (27 عاماً) حرقاً، فيما نجا الطفل أحمد دوابشة ولكنه تعرض لحروق بالغة أجبرته على المكوث طويلاً في المستشفى.

وقبل عام على هذه الواقعة شهد حي شعفاط بالقدس المحتلة جريمة مروعة أدانها المجتمع الدولي عندما أحرق مستوطنون الطفل المقدسي محمد أبو خضير (16 عاماً)، بعد ساعات من خطفه وتعذيبه.

وفي حادثة هي الأبرز قتل المستوطن باروخ غولدشتاين 29 فلسطينياً وأصيب 150 بجروح في فبراير/شباط 1994 حين كانوا يؤدون صلاة الفجر يوم 15 رمضان، بعدما فتح النار عليهم وهم سجود، بعد اقتحامه الحرم الإبراهيمي في الخليل.

فرض أمر واقع

الصحفي الفلسطيني المختص بالشأن الإسرائيلي محمد محسن وتد يقول إنه منذ بداية 2023 سُجل ارتفاع ملحوظ في اعتداءات المستوطنين والاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما رفع من منسوب التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويوضح "وتد" في حديثه لـTRT عربي أن اعتداءات المستوطنين "تعكس البرنامج السياسي للحكومة الإسرائيلية الحالية"، مبيناً أن أراضي المنطقة "ج" تشكل نحو 61% من أراضي الضفة الغربية، وتضم نحو 480 ألف مستوطن، إلى جانب 120 ألف فلسطيني، وتعد "تحت الحكم العسكري" وفق اتفاق أوسلو.

ويبين أنه حسب برنامج حكومة نتنياهو "لا يوجد سبب مقنع لوضع نصف مليون إسرائيلي تحت حكم عسكري، حتى لو عاشت بينهم أقلية فلسطينية"، مشيراً إلى أن برنامجها يدعو لتفكيك الإدارة المدنية تدريجياً خلال عام أو عامين، ووضع المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في مناطق "ج" تحت صلاحيات الحكومة الإسرائيلية.

ويوضح وجود شبه إجماع إسرائيلي على أن الأراضي "ج" لم تعد أراضي متنازعاً عليها، "بل أراضٍ يهودية لا بد من بحث شروط وتوقيت وكيفية ضمها، وعليه تأتي زيادة اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين لفرض الأمر الواقع على الأرض في الضفة والأغوار".

ويلفت إلى أن مناطق "أ" و"ب" مبعثرة على مساحة تصل إلى 39% من أراضي الضفة الغربية وما تبقى منها 61% تعمل الحكومة الإسرائيلية على ضمها "بمساعدة الذراع التنفيذية المتمثلة بعصابات المستوطنين".

أسباب زيادة الهجمات

وحول أسباب تزايد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالأشهر الأخيرة، يرجع "وتد" ذلك إلى الائتلاف الحكومي الحاكم في إسرائيل والذي يضم أحزاباً دينية متطرفة مثل "الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش، و"العظمة اليهودية" برئاسة بن غفير، واصفاً إياها بأنها "عرابة الاستيطان ورافعة المشروع الاستيطاني المتجدد في الضفة على حساب الوجود الفلسطيني".

وحسب المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وسموتريتش في 23 فبراير/شباط 2023، اتفاقاً يتضمن إنشاء "دائرة استيطان" داخل وزارة الدفاع يرأسها مسؤول سابق لمجلس استيطاني بهدف تحسين الخدمات المدنية والإدارية للمستوطنين لمساواتهم بالمواطنين الإسرائيليين داخل إسرائيل.

ويوضح المركز بأنه "لأول مرة منذ 1967 سيتمكن المستوطنون أنفسهم من إدارة مشروع الاستيطان بكل ما يحمله هؤلاء المستوطنين من طموحات وهداية توراتية لتوسيع الاستيطان".

وحول أنماط هجمات المستوطنين، يوضح "وتد" أنها تأخذ منحى العصابات والمليشيا المسلحة التي تستهدف الوجود الفلسطيني واستباحة دمه ومحيط حياته والترهيب والترويع وكل ذلك من أجل "منح السيطرة للمستوطنين تمهيداً لضم متدرج لمناطق الضفة الغربية للسيادة الاحتلالية الإسرائيلية".

ويلفت إلى أن المستوطنين يتلقون دعماً من حاخامات يهود بالتحريض على الفلسطينيين في المدارس الدينية أو إصدار فتاوى "تستند إليها هذه العصابات لاستباحة الدم الفلسطيني"، إضافة إلى "دعم قضائي" في ظل إجراء محاكمات صورية للمستوطنين.

ففي فبراير/شباط 2022 نشرت منظمة "ييش دين" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، ورقة معطيات تحت عنوان "تطبيق القانون على مواطنين إسرائيليين في الضفة الغربيّة (عُنف المستوطنين)"، كشفت أن 8% فقط من ملفات التحقيق في جرائم ومخالفات ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين بين 2005 وصيف 2021، قدمت فيها لوائح اتهام، فيما بلغت نسبة إدانة المتهمين في نهاية الأمر 3% فقط.

وخلال 2022، نفذ مستوطنون إسرائيليون 849 اعتداءً على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، ووقعت إصابات في 228 منها وأضرار بالممتلكات في 621 منها، وفق معطيات للأمم المتحدة.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.