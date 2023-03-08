سياسة
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اتحاد النقل الجوي: ارتفاع الطلب العالمي للمسافرين جواً 67% في يناير
ارتفع الطلب العالمي للمسافرين جواً خلال شهر يناير/كانون الثاني 2023 بنسبة 67%، ويستمر التعافي في قطاع النقل الجوي مع رفع القيود التي فرضتها الجائحة.
اتحاد النقل الجوي: ارتفاع الطلب العالمي للمسافرين جواً 67% في يناير
"إياتا": ارتفاع الطلب العالمي للمسافرين جواً بنسبة67% في يناير / صورة: Reuters
8 مارس 2023

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن الطلب العالمي للمسافرين جواً ارتفع بنسبة 67% في يناير 2023، قياساً على العام السابق.

لكن هذه الأرقام ما تزال تمثل 84.2% فقط من مستويات ما قبل كورونا (في نفس الشهر من عام 2019).

وأوضح الاتحاد في تقرير صادر الأربعاء أن التعافي بالطلب على السفر الجوي مستمر عام 2023، بناءً على نتائج حركة الطيران في يناير/كانون الثاني.

وحسب التقرير ارتفعت حركة السفر المحلية بنسبة 32.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل رفع قيود كورونا في الصين.

وبلغ إجمالي حركة السفر المحلية لشهر يناير نحو 97.4% من مستوى الشهر المماثل في 2019.

وارتفعت حركة المرور الدولية بنسبة 104%، مقارنة بشهر يناير 2022 حيث سجلت جميع الأسواق نمواً قوياً بقيادة شركات النقل في آسيا والمحيط الهادئ.

ووصلت حركة السفر الدولية إلى 77% من مستويات يناير 2019.

وقال ويلي والش المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" إن الطلب على السفر الجوي بدأ بداية صحية للغاية عام 2023.

وذكر والش أن الإلغاء السريع لقيود كورونا المفروضة على السفر الصيني والدولي يبشر بالخير، لاستمرار تعافي الصناعة القوي من الوباء على مدار العام.

وكان قطاع السفر من أكثر من القطاعات تأثراً بجائحة كورونا خلال عامَي 2020 و2021، ثم بدأ التعافي منذ العام الأخير.

والاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تأسس عام 1945، ويمثل نحو 260 شركة طيران حول العالم، تسهم بنحو 83% من حركة النقل الجوي العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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