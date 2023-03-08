رفض الكرملين ما نشرته صحيفة أمريكية حول تفجير "مجموعة موالية لأوكرانيا" خطَّي أنابيب الغاز "نورد ستريم" 1 و2 العام الماضي معتبرة أنها "لتشتيت الانتباه"، بينما نفت كييف رسمياً أن تكون ضالعة بأعمال التخريب هذه.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن البيانات التي جمعتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن منفذي التخريب في خطَّي أنابيب الغاز هم "خصوم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، كان خطَّا أنابيب الغاز في قلب التوتر الجيوسياسي الذي أججه قرار موسكو قطع إمدادات الغاز عن أوروبا رداً على العقوبات الغربية.

وفي 26 سبتمبر/أيلول 2022 رصد تسرُّب للغاز من أربع نقاط كبيرة سبقته انفجارات تحت الماء على خطَّي أنابيب الغاز اللذين يربطان روسيا بألمانيا وكلها في المياه الدولية.

وخطَّا الأنابيب اللذان لم يكونا مشغلين عند وقوع التفجير كانا يحتويان على كميات كبيرة من غاز الميثان.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن "جماعة موالية لأوكرانيا" تقف وراء هذا التخريب، مستندة إلى معلومات اطلعت عليها الاستخبارات الأمريكية دون تفاصيل عن هويات هؤلاء العناصر أو "المجموعة الموالية لأوكرانيا".

لكن كييف نفت رسمياً هذه المعلومات.

وكتب ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تغريدة على تويتر: "أحب جمع نظريات المؤامرة المضحكة حول الحكومة الأوكرانية لكن يجب أن أقول إن أوكرانيا ليس لها علاقة بحادث بحر البلطيق وليس لديها أي معلومات عن أي مجموعات تخريبية مؤيدة لأوكرانيا".

ونفى وزير الدفاع الأوكراني أيضاً الأربعاء أن تكون بلاده ضالعة في الحادث. وقال أوليكسي ريزنيكوف رداً على سؤال على هامش اجتماع أوروبي في استوكهولم: "هذا ليس عملنا".

وقال مسؤولون أمريكيون إنه ما من مؤشرات على ضلوع الرئيس الأوكراني في هذا التخريب.

الكرملين يرفض

رفض الكرملين الأربعاء المعلومات التي نشرتها الصحيفة الأمريكية معتبراً أنها محاولة "لتشتيت الانتباه". ونقلت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله: "من الواضح أن منفذي الهجوم يريدون تشتيت الانتباه وأن هذه حيلة إعلامية منسقة".

وأضاف أن "هذه القضية ليست غريبة فقط، بل تعد جريمة بشعة"، داعياً إلى "تحقيق شفاف وعاجل"، مشدداً على ضرورة إشراك روسيا في التحقيق الدولي.

وأضاف بيسكوف: "لم يسمح لنا حتى الآن بالمشاركة في التحقيق وقبل أيام قليلة فقط تلقينا ملاحظات حول هذا الأمر من الدنماركيين والسويديين".

وكانت دول غربية حملت روسيا مسؤولية التفجيرات مما أجج الغضب الموجه ضد موسكو بعد شن هجومها في أوكرانيا.

والثلاثاء ذكرت وسائل إعلام ألمانية الثلاثاء أن التحقيق الجنائي حدد القارب الذي استخدم في التخريب، موضحة أن شركة مقرها في بولندا استأجرته وأنه مملوك "لأوكرانيين اثنين على ما يبدو"، حسب صحيفة "دي تسايت" وقناتَي "آ أر دي" و"أس في أر".

وتعتقد وسائل الإعلام هذه أن فريقاً من ستة أشخاص هم خمسة رجال وامرأة وبينهم غواصون صعدوا إلى السفينة لنقل المتفجرات والتخلص منها بالموقع. وأوضحت أنها حصلت على هذه المعلومات من مقابلات "مع مصادر في عدة بلدان".

وتجري ألمانيا والدنمارك والسويد تحقيقات قضائية في تدمير خطي أنابيب الغاز. مع ذلك، لا تزال "جنسية الجناة غير واضحة" حسب "دي تسايت" التي أشارت إلى أنه جرى استخدام جوازات سفر مزورة لاستئجار القارب.

وتمكن المحققون من تحديد أن المجموعة أبحرت من ميناء روستوك الألماني في السادس من سبتمبر/أيلول 2022 ثم حددوا موقع القارب قرب جزيرة كريستيانسو الدنماركية.

وعثر على آثار متفجرات "على طاولة قمرة" القارب الذي أعيد "من دون تنظيف" إلى صاحبه كما قالت الصحيفة نفسها.

وأضافت أنه "حتى لو أدت الخيوط إلى أوكرانيا، لم يتمكن المحققون بعد من تحديد من نفذ التكليف" بهذه العملية.

أما "نيويورك تايمز" فقالت إن المعلومات التي اطلعت عليها الاستخبارات الأمريكية لا تسمح "باستنتاجات قاطعة" و"تترك الباب مفتوحاً أمام احتمال أن تكون العملية قد شنت سراً من قوة لطرف ثالث له صلات داخل الحكومة الأوكرانية أو أجهزتها الأمنية".

ألمانيا تحذر من الاستنتاجات المتسرعة

من جانبها حذرت ألمانيا الأربعاء من "الاستنتاجات المتسرعة" في حادثة تفجير أنابيب الغاز "نورد ستريم" قبل نحو 5 شهور، داعية شعبها لانتظار نتيجة التحقيق الرسمي.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك في مؤتمر صحفي عقدته خلال زيارتها لمدينة أربيل شمالي العراق إنهم "يتابعون من كثب التقارير الإعلامية الأخيرة حول منفذي التفجير المحتملين، إلا أنها حثت على توخي الحذر".

وأضافت بربوك: "أولاً علينا انتظار نتيجة التحقيق من قِبل الجهات المختصة".

وأردفت: "بصفتنا الحكومة يمكننا إجراء تقييم على أساس هذه النتائج ولا يمكننا استخلاص استنتاجات متسرعة من التقارير الإعلامية".