سياسة
2 دقيقة قراءة
تعليقاً على بيان أمريكي.. أنقرة: واشنطن تواصل دعم PKK/YPG الإرهابي
رغم نفي الولايات المتحدة لقاء رئيس أركانها أعضاء من تنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا، أكدت مصادر دبلوماسية تركية أن واشنطن مستمرة في دعم التنظيم.
تعليقاً على بيان أمريكي.. أنقرة: واشنطن تواصل دعم PKK/YPG الإرهابي
أنقرة: واشنطن تواصل دعم PKK/YPG الإرهابي / صورة: AA
9 مارس 2023

قالت مصادر دبلوماسية تركية إن الولايات المتحدة تواصل دعم PKK/YPG الإرهابي سواء التقى رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي قادة التنظيم خلال زيارته إلى شمال شرقي سوريا أم لا.

جاء ذلك في تصريح للأناضول الأربعاء تعليقاً على بيان للجانب الأمريكي نفى فيه لقاء رئيس الأركان مع التنظيم الإرهابي، وأنه التقى فقط جنوداً أمريكيين في شمال شرقي سوريا.

وأوضحت المصادر: "بغض النظر عما إذا كان هذا الاجتماع حدث أم لا، فإن الحقيقة أن الولايات المتحدة تواصل دعم هذا التنظيم الإرهابي".

ولفتت إلى أنه جرى استدعاء سفير واشنطن لدى أنقرة جيف فليك إلى مقر وزارة الخارجية، ووجهت إليه الرسائل والتحذيرات اللازمة حول زيارة ميلي إلى شمال شرقي سوريا.

والسبت زار رئيس الأركان الأمريكي مناطق يحتلها تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمال شرقي سوريا.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا ردّاً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us