قالت مصادر دبلوماسية تركية إن الولايات المتحدة تواصل دعم PKK/YPG الإرهابي سواء التقى رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي قادة التنظيم خلال زيارته إلى شمال شرقي سوريا أم لا.

جاء ذلك في تصريح للأناضول الأربعاء تعليقاً على بيان للجانب الأمريكي نفى فيه لقاء رئيس الأركان مع التنظيم الإرهابي، وأنه التقى فقط جنوداً أمريكيين في شمال شرقي سوريا.

وأوضحت المصادر: "بغض النظر عما إذا كان هذا الاجتماع حدث أم لا، فإن الحقيقة أن الولايات المتحدة تواصل دعم هذا التنظيم الإرهابي".

ولفتت إلى أنه جرى استدعاء سفير واشنطن لدى أنقرة جيف فليك إلى مقر وزارة الخارجية، ووجهت إليه الرسائل والتحذيرات اللازمة حول زيارة ميلي إلى شمال شرقي سوريا.

والسبت زار رئيس الأركان الأمريكي مناطق يحتلها تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمال شرقي سوريا.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا ردّاً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.