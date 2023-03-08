سياسة
3 دقيقة قراءة
ينظمه الاتحاد الأوروبي.. أنقرة: مؤتمر المانحين لمنكوبي الزلازل بعد 16 مارس
قالت مصادر دبلوماسية تركية إن مؤتمر المانحين المقرر أن ينظمه الاتحاد الأوروبي في 16 مارس/آذار الجاري لمتضرري الزلزال سيعقد بعد هذا التاريخ لتزامنه مع القمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية.
ينظمه الاتحاد الأوروبي.. أنقرة: مؤتمر المانحين لمنكوبي الزلازل بعد 16 مارس
أودت الكارثة بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّفت دماراً مادياً هائلاً طال 11 ولاية جنوبي تركيا / صورة: AA
8 مارس 2023

قالت مصادر دبلوماسية تركية إن مؤتمر المانحين المقرر أن ينظمه الاتحاد الأوروبي في 16 مارس/آذار الجاري، لمتضرري الزلزال، سيعقد بعد هذا التاريخ لتزامنه مع القمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية.

وأضافت المصادر لوكالة الأناضول الأربعاء أن الاستعدادات متواصلة لعقد المؤتمر وأن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بحث هاتفياً مرتين أمس مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسّع أول يفر فارهيلي التحضيرات للمؤتمر.

ولفتت إلى أن مؤتمر المانحين المقرر أن ينظمه الاتحاد الأوروبي في 16 مارس/آذار يتزامن مع القمة الاستثنائية (لم يحدد مكانها) لمنظمة الدول التركية التي ستعقد في هذا التاريخ، مبينة أن المؤتمر لن يعقد في وقته.

وأشارت المصادر إلى أن من "المحتمل جداً" أن يعقد مؤتمر المانحين في الأسبوع التالي ليوم 16 مارس.

وأكدت "استمرار جهود إعداد التقرير الذي سيشكل أساس هذا المؤتمر، وتعاوننا المستقبلي مع المؤسسات المالية الدولية".

وأردفت: "نحن نجري استعداداتنا، ونعتقد أنه سيكون مؤتمراً جيداً".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت الكارثة التي كان مركزها قهرمان مرعش بحياة عشرات آلاف من الأشخاص وخلَّفت دماراً مادياً هائلاً طال 11 ولاية في جنوب تركيا.

مسار عضوية السويد وفنلندا في "ناتو"

من جهة أخرى قالت المصادر إن الاجتماع الذي سيعقد في بروكسل بين السويد وفنلندا وتركيا غداً الخميس سيبحث ما أوفى به البلدان الأولان من الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة في مدريد.

وأشارت إلى أنه رغم التصريحات الصادرة عن حلف شمال الأطلسي "ناتو" بشأن التزام السويد وفنلندا تعهداتهما، فإن الأمر ليس كذلك في الواقع.

وأضافت أن إجراء بعض التغييرات في القوانين، والتصريحات ينبغي أن تتحول إلى خطوات ملموسة، على سبيل المثال منع الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك تمويل الإرهاب، والتجنيد والدعاية وغيرها.

وفي 28 يونيو/حزيران 2022 وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us