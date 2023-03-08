سياسة
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"نفاق وعدم صدق".. تركيا تدين فاعلية استهدفتها في مبنى البرلمان الأوروبي
نددت الخارجية التركية الأربعاء بالسماح لتنظيم PKK الإرهابي بتنظيم فاعلية في مبنى البرلمان الأوروبي تستهدف وحدة تركيا وأمنها.
"نفاق وعدم صدق".. تركيا تدين فاعلية استهدفتها في مبنى البرلمان الأوروبي
 تركيا تدين فاعلية تستهدفها في مبنى البرلمان الأوروبي / صورة: AP
8 مارس 2023

أدانت تركيا بشدة تنظيم فاعلية مناهضة لها من قبل زعماء وأنصار تنظيم PKK الإرهابي في مبنى البرلمان الأوروبي.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الأربعاء، أكدت فيه رفضها "السماح بمثل هذه الأنشطة التي تخدم الترويج لتنظيم إرهابي يستهدف وحدة تركيا ومدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية بالاتحاد الأوروبي".

وأكدت أن هذا الوضع يظهر مرة أخرى "نفاق وعدم صدق البرلمان الأوروبي في مكافحة الإرهاب"، مشددة على أن السماح بهذه الفاعلية "يتعارض مع الالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي".

وشددت على أن تركيا ستواصل بكل حزم كفاحها التنظيمات الإرهابية دون تمييز.

وبينت أن تركيا تنتظر وقوف مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى جانبها "في الحرب على الإرهاب الذي يشكل تهديداً للأمن الدولي".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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