أدانت تركيا بشدة تنظيم فاعلية مناهضة لها من قبل زعماء وأنصار تنظيم PKK الإرهابي في مبنى البرلمان الأوروبي.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الأربعاء، أكدت فيه رفضها "السماح بمثل هذه الأنشطة التي تخدم الترويج لتنظيم إرهابي يستهدف وحدة تركيا ومدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية بالاتحاد الأوروبي".

وأكدت أن هذا الوضع يظهر مرة أخرى "نفاق وعدم صدق البرلمان الأوروبي في مكافحة الإرهاب"، مشددة على أن السماح بهذه الفاعلية "يتعارض مع الالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي".

وشددت على أن تركيا ستواصل بكل حزم كفاحها التنظيمات الإرهابية دون تمييز.

وبينت أن تركيا تنتظر وقوف مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى جانبها "في الحرب على الإرهاب الذي يشكل تهديداً للأمن الدولي".​​​​​​​