استُشهد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي فجر الخميس، خلال اقتحام بلدة شمالي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي أعدم 3 فلسطينيين في مركبة قرب بلدة جبع بمحافظة جنين شمالي الضفة".

وأشارت نقلاً عن شهود إلى أن قوات خاصة أطلقت النار على مركبة من نوع "هيونداي" في منطقة الفوارة في جبع وبداخلها ثلاثة شبان، ما أدّى إلى استشهادهم.

وأضافت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت القناصة على أسطح المنازل.

والثلاثاء نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في جنين قتل خلالها 6 فلسطينيين.

ومنذ مطلع عام 2023 تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأسفرت عن مقتل 77 فلسطينياً (منهم شهداء اليوم)، و14 إسرائيلياً في عمليات متفرقة.