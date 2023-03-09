سياسة
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وزير تركي: نقترب من إكمال البنية التحتية القانونية لمركز الغاز الطبيعي
قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، إن بلاده تقترب من إكمال البنية التحتية القانونية لمركز الغاز الطبيعي المقرر إقامته في البلاد. ويهدف المشروع إلى إعادة توجيه الإمدادات وتصديرها إلى السوق الأوروبية، لكن تسببت زلازل الشهر الماضي في تأخُّر المشروع.
وزير تركي: نقترب من إكمال البنية التحتية القانونية لمركز الغاز الطبيعي
وزير الطاقة التركي: نقترب من إكمال البنية التحتية لمركز الغاز الطبيعي. / صورة: AA
9 مارس 2023

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز إن بلاده اقتربت من إكمال البنية التحتية القانونية اللازمة للمركز الإقليمي للغاز الطبيعي المقرر إقامته في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال دونماز: "مستمرون في العمل. هدفنا تشغيل المركز بكامل طاقته في غضون عام".

وفي إشارة إلى التركيز الأخير على الزلزال قال دونماز: "نحتاج أيضاً إلى إجراء تغييرات في بعض القوانين، وسوف تُدرَج في جدول أعمال البرلمان في الأيام المقبلة (...)، وبعد ذلك سنكمل البنية التحتية القانونية بنسبة كبيرة".

وأضاف دونماز أن بدء إنتاج الغاز الطبيعي من البحر الأسود قد يتأخر لمدة تصل إلى شهر، بعد مغادرة الموظفين لرعاية عائلاتهم المتضررة من الزلازل.

وأضاف: "قد يحدث تأخير بسيط، لكنه لن يتعدى على الأرجح أبريل/نيسان المقبل".

جدير بالذكر أن تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى إعادة توجيه الإمدادات وتصديرها إلى السوق الأوروبية تأخر بعد أن ضربت زلازل مدمرة جنوب تركيا الشهر الماضي، ما خلَّف دماراً مادياً هائلاً طال 11 ولاية في جنوب تركيا.

واكتشفت تركيا حتى اليوم نحو 710 مليارات متر مكعب من الغاز على مراحل، بدأت أُولاها في أغسطس/آب 2020، وتُقدَّر قيمتها السوقية بنحو تريليون دولار. ومن المتوقع نقل نحو 10 ملايين متر مكعب من غاز البحر الأسود يومياً في المراحل الأوّلية، فيما أُنشئَت البنية التحتية لزيادة هذا الرقم ليصبح 40 مليون متر مكعب حتى عام 2026.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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