لاقت الاقتحامات الإسرائيلية لمدن فلسطينية رفضاً عربياً واسعاً تواصَل لليوم الثاني وسط مطالبات بتدخُّل دولي لوقف انتهاكات تل أبيب، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في قرار صادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي انعقد الأربعاء، بالجامعة العربية في القاهرة، تزامناً مع بيانات منفصلة صادرة عن 8 منظمات ودول عربية بينها السعودية والإمارات والكويت.

وتتواصل الإدانات العربية عقب شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم جنين الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 16 بجروح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

دعوة عربية لإدراج مجموعات المستوطنين على قوائم الإرهاب

وأصدر مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب مساء الأربعاء، قراراً بإدانة "الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الحملات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القدس ونابلس وجنين وأريحا".

وطالب المجلس المنظمات الأممية والدولية بـ"توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني (...) و"إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم على قوائم الإرهاب، واتخاذ التدابير القانونية بحقّهم".

مطالبات عربية لإسرائيل بوقف التصعيد

والأربعاء أدانت السعودية والإمارات والكويت وتونس وقطر الاقتحامات الإسرائيلية، مطالبة تل أبيب بوقف التصعيد، وذلك في بيانات منفصلة لوزارات الخارجية في تلك البلدان.

وأعربت السعودية عن "إدانة واستنكار المملكة لاقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين"، واصفةً ما يحدث بأنه "انتهاكات خطيرة".

وأدانت الإمارات الاقتحام، داعية إسرائيل إلى "وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

وأعربت الكويت عن "إدانة واستنكار ذلك الاقتحام"، وأكّدت "رفضها المطلق لتلك الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة"، داعية المجتمع الدولي إلى توفير حماية للشعب الفلسطيني.

كما أعرب وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار خلال لقائه نظيره الفلسطيني رياض المالكي، عن "إدانة تونس اقتحامات قوات الاحتلال بمدينة جنين وما خلّفَته من شهداء وجرحى".

كما أدان مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والبرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي الأربعاء، تلك الاقتحامات الإسرائيلية، وفق بيانات منفصلة.

ودعا مجلس التعاون الخليجي إلى "تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية".

وطالبت الجامعة العربية "المجتمع الدولي، بخاصة مجلس الأمن، بالتدخل الفوري لوقف تلك المجازر في المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني".

وحثّ البرلمان العربي المجتمع الدولي على "وقف التصعيد الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وطالبت منظمة التعاون الإسلامي أيضاً المجتمع الدولي بـ"توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

والثلاثاء أدانت قطر ومصر والأردن الاقتحام الإسرائيلي، في بيانات لوزارات الخارجية في تلك البلدان.

وحثّت قطر "المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

ودعت مصر إلى "تَحرُّك أمريكي-أوروبي-أممي لإعادة التهدئة إلى فلسطين"، فيما حذّر الأردن من "استمرار التصعيد الإسرائيلي بفلسطين".

ومنذ مطلع عام 2023 زادت وتيرة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لا سيما مع تولّي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة.