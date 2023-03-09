كشف تقرير صادر عن منظمة "أنقذوا الأطفال" الألمانية، أن نحو 20 مليون طفل في دول الاتحاد الأوروبي معرَّضون لخطر الفقر.

وذكر التقرير أن الأطفال من أصول مهاجرة واللاجئين هم من بين الفئات الأكثر تضرراً.

وجاء في التقرير أن "عدد الأطفال الذين دُفعوا إلى حافة الفقر ارتفع بمقدار 200 ألف في عام 2021 ليصل الإجمالي بذلك إلى 19.6 مليون طفل".

وأوضحت المنظمة الألمانية أن الزيادة في تكلفة المعيشة وأزمة المناخ وجائحة كوفيد-19 كانت وراء تلك "الزيادة المقلقة".

وقال إيريك غروسهاوس، مدير التوعية من فقر الأطفال وعدم المساواة الاجتماعية في المنظمة، إن الأرقام "مؤلمة"، وإنه في ألمانيا يعيش أكثر من مليونَي طفل في فقر.

وتابع غروسهاوس بأنه "بوجود واحد من بين كل خمسة أطفال في حالة فقر على مستوى البلاد، لا يمكن أن قبول مزيد من الأعذار؛ على الحكومة الألمانية أخيراً الوفاء بوعودها لمعالجة فقر الأطفال".

وأظهر التقرير أن الأطفال من أصول مهاجرة واللاجئين وطالبي اللجوء والأطفال غير المسجلين وغير المصحوبين بذويهم كانوا بين الأكثر تضرُّراً.

وفي إيطاليا، على سبيل المثال، يعيش 4.32% من المهاجرين في فقر، مقابل 7.2% بين المواطنين الإيطاليين.

ووفقاً للتقرير فإن الأطفال الذين يعيشون في أسر لديها عائل واحد، والأسر الكبيرة المحرومة، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية، كانوا أيضاً معرَّضين للخطر.

واستخدم الباحثون في التقرير مؤشر خطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي، الأداة الرئيسية لقياس التقدم نحو هدف الاتحاد الأوروبي لعام 2030 بشأن الفقر والاستبعاد الاجتماعي في أوروبا.

وجاءت إسبانيا ورومانيا في المقدمة بنسبة 33.4% و41.5% على التوالي من حي الأطفال المعرضون لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي.

في السياق ذاته قالت مديرة منظمة "أنقذوا الأطفال" في أوروبا إيلفا سبيرلنغ، إنه ينبغي أن لا يذهب أي طفل إلى المدرسة بمعدة خاوية، أو أن يقلق بشأن عمل والديه أو يعيش في منزل بلا تدفئة.

وتابعت سبيرلنغ: "مع ذلك فإن تأثير الأزمات العديدة في أوروبا يؤدي إلى أن تناول الطعام أو الحصول على التدفئة لم يعُد خياراً لعديد من العائلات ويحرم الأطفال الضروريات التي يحتاجون إليها لنموهم ورفاههم".

وأضافت: "حان الوقت الآن لاتخاذ قرارات جريئة وتمويل استراتيجي لتوسيع الحماية سريعاً وتخفيف تفاقم الأزمات للأجيال الحالية والمقبلة من الأطفال".