سياسة
2 دقيقة قراءة
محملة بـ 1221 طناً.. باكستان ترسل ثاني سفينة مساعدات لمنكوبي زلازل تركيا
أرسلت باكستان ثاني سفينة من المساعدات الإنسانية إلى متضرري الزلازل في تركيا وسوريا محملة بنحو 1221 طناً، ومن المتوقع وصولها إلى ميناء مرسين الشهر الجاري.
محملة بـ 1221 طناً.. باكستان ترسل ثاني سفينة مساعدات لمنكوبي زلازل تركيا
باكستان ترسل ثاني سفينة مساعدات لمنكوبي زلزال تركيا / صورة: AA
9 مارس 2023

غادرت ثاني سفينة باكستانية ميناء كراتشي محملة بـ1221 طناً من المساعدات لصالح المتضررين من كارثة الزلازل في تركيا.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث الباكستانية في بيان الخميس، أن السفينة تحمل على متنها 8200 خيمة شتوية، و41 منزلاً مسبق الصنع خُصّصَت لمنكوبي الزلزال في تركيا، إلى جانب 24 ألف طرد غذائي لمنكوبي الزلزال في سوريا.

ومن المتوقع أن تصل السفينة الباكستانية إلى ميناء مرسين التركي (جنوب) بين 23 و24 مارس/آذار الحالي، وفق البيان.

كما تتحضر وكالة إدارة الكوارث الباكستانية لإطلاق رحلات شارتر (الطيران العارض) إلى تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى متضرري الزلزال.

تأتي سفينة المساعدات الثانية بعد الأولى التي انطلقت نهاية فبراير/شباط الماضي محمَّلة بألف طن من المساعدات.

وسبق لباكستان أن أرسلت 7 آلاف خيمة شتوية وأكثر من 33 ألف بطانية برّاً وجوّاً إلى تركيا إثر كارثة الزلازل، علاوة على مواصلة منظمات باكستانية حكومية وأهلية أعمال الإغاثة في تركيا، بينها الهلال الأحمر الباكستاني، وجمعيات بينها "الخدمة"، و"بيت السلام رفاه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us