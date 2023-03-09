غادرت ثاني سفينة باكستانية ميناء كراتشي محملة بـ1221 طناً من المساعدات لصالح المتضررين من كارثة الزلازل في تركيا.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث الباكستانية في بيان الخميس، أن السفينة تحمل على متنها 8200 خيمة شتوية، و41 منزلاً مسبق الصنع خُصّصَت لمنكوبي الزلزال في تركيا، إلى جانب 24 ألف طرد غذائي لمنكوبي الزلزال في سوريا.

ومن المتوقع أن تصل السفينة الباكستانية إلى ميناء مرسين التركي (جنوب) بين 23 و24 مارس/آذار الحالي، وفق البيان.

كما تتحضر وكالة إدارة الكوارث الباكستانية لإطلاق رحلات شارتر (الطيران العارض) إلى تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى متضرري الزلزال.

تأتي سفينة المساعدات الثانية بعد الأولى التي انطلقت نهاية فبراير/شباط الماضي محمَّلة بألف طن من المساعدات.

وسبق لباكستان أن أرسلت 7 آلاف خيمة شتوية وأكثر من 33 ألف بطانية برّاً وجوّاً إلى تركيا إثر كارثة الزلازل، علاوة على مواصلة منظمات باكستانية حكومية وأهلية أعمال الإغاثة في تركيا، بينها الهلال الأحمر الباكستاني، وجمعيات بينها "الخدمة"، و"بيت السلام رفاه".