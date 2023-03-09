سياسة
2 دقيقة قراءة
فتح باب الطلبات الأولية لشراء السيارة التركية المحلية "TOGG"
أعلنت شركة "توغ" المصنعة للسيارات المحلية في تركيا، فتح باب الطلبات الأوّلية قريباً عبر موقع الشركة الإلكتروني وتطبيق "Trumore" لشراء سياراتها الذكية. وسيُجرَى سحب لتحديد أولوية التسليم بين أولئك الذين يحقّ لهم الحصول على السيارة الذكية عام 2023.
فتح باب الطلبات الأولية لشراء السيارة التركية المحلية "TOGG"
نسخة سيارة "توغ" ذات المواصفات الخاصة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية. / صورة: AA
9 مارس 2023

أعلنت شركة "توغ" TOGG للسيارات المحلية الكهربائية في تركيا، فتح باب الطلبات الأوّلية قريباً عبر موقع الشركة الإلكتروني وتطبيق "Trumore" لشراء سياراتها الذكية.

ووفقاً لتغريدة على حساب الشركة على تويتر، فعند انتهاء فترة الطلبات الأوليّة لمركبات "TOGG" الكهربائية، سيُجرَى سحب لتحديد أولوية التسليم بين أولئك الذين يحقّ لهم الحصول على المركبة الذكية عام 2023.

كانت الشركة تخطّط لإطلاق عملية تَسلُّم الطلبات الأولية للمجموعة الخاصة بالمئوية عبر إجراء مزاد على أصول رقمية مشفّرة غير قابلة للاستبدال (NFT) في 5 فبراير/شباط الماضي يكون لصاحبها حق التقدم لشراء المجموعة الخاصة بالذكرى المئوية للجمهورية التركية من السيارة TOGG.

وذكرت الشركة أنها ستؤخّر تسليم المجموعة الخاصة بالذكرى المئوية إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول هذا العام.

وتهدف "TOGG" إلى إنتاج ما مجموعه نحو 20 ألف مركبة عام 2023، ودخول السوق العالمية.

واستطاعت السيارة التركية حفر اسمها في عالم السيارات بميزاتها المتعددة، "ما سيمكّننا من المنافسة في الأسواق الخارجية" حسب تصريحات قرة قاش في معرض CES بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتنتج Togg أيضاً سيارة من طراز سيدان يبلغ مداها نحو 500 كيلومتر لكل شحنة، وتبلغ قدرتها 400 حصان، ونوع Fastback، جنباً إلى جنب مع سيارات الدفع الرباعي من الفئة C.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us