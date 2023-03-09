أعلنت شركة "توغ" TOGG للسيارات المحلية الكهربائية في تركيا، فتح باب الطلبات الأوّلية قريباً عبر موقع الشركة الإلكتروني وتطبيق "Trumore" لشراء سياراتها الذكية.

ووفقاً لتغريدة على حساب الشركة على تويتر، فعند انتهاء فترة الطلبات الأوليّة لمركبات "TOGG" الكهربائية، سيُجرَى سحب لتحديد أولوية التسليم بين أولئك الذين يحقّ لهم الحصول على المركبة الذكية عام 2023.

كانت الشركة تخطّط لإطلاق عملية تَسلُّم الطلبات الأولية للمجموعة الخاصة بالمئوية عبر إجراء مزاد على أصول رقمية مشفّرة غير قابلة للاستبدال (NFT) في 5 فبراير/شباط الماضي يكون لصاحبها حق التقدم لشراء المجموعة الخاصة بالذكرى المئوية للجمهورية التركية من السيارة TOGG.

وذكرت الشركة أنها ستؤخّر تسليم المجموعة الخاصة بالذكرى المئوية إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول هذا العام.

وتهدف "TOGG" إلى إنتاج ما مجموعه نحو 20 ألف مركبة عام 2023، ودخول السوق العالمية.

واستطاعت السيارة التركية حفر اسمها في عالم السيارات بميزاتها المتعددة، "ما سيمكّننا من المنافسة في الأسواق الخارجية" حسب تصريحات قرة قاش في معرض CES بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتنتج Togg أيضاً سيارة من طراز سيدان يبلغ مداها نحو 500 كيلومتر لكل شحنة، وتبلغ قدرتها 400 حصان، ونوع Fastback، جنباً إلى جنب مع سيارات الدفع الرباعي من الفئة C.