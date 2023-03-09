شنّت روسيا موجة ضخمة من الضربات الصاروخية في أنحاء أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين على الأقل وتوقف محطة للطاقة النووية عن العمل.

كانت هذه أول ضربة صاروخية كبيرة منذ منتصف فبراير/شباط لتنهي أطول فترة هدوء نسبي منذ بدأت موسكو شنّ هجمات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا في أكتوبر/تشرين الأول.

وندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالموجة الجديدة من الضربات الصاروخية الروسية قائلاً إن موسكو "لن تتفادى المسؤولية".

وفي بيان نُشر على تطبيق المراسلة تليغرام، قال زيلينسكي إن البنية التحتية الحيوية والمباني السكنية في 10 مناطق أوكرانية تعرضت للقصف في الهجمات الأخيرة التي وقعت خلال الليل.

وقال زيلينسكي "يمكن للمحتلين فقط ترويع المدنيين. هذا كل ما يمكنهم فعله، لكن ذلك لن يساعدهم، لن يتهربوا من المسؤولية عن كل ما فعلوه".

قطع الطاقة عن محطة زابوريجيا

وقطعت الصواريخ الروسية إمدادات الطاقة عن محطة زابوريجيا أكبر محطة نووية في أوروبا خلال وابل من الضربات على مدن في أنحاء أوكرانيا فيما صدّت القوات الأوكرانية هجمات شرسة على مدينة باخموت المحاصرة.

وقالت شركة إنرجواتوم الأوكرانية الحكومية في بيان إن محطة زاباروجيا للطاقة النووية، التي استولت عليها القوات الروسية قبل عام، باتت تعتمد على مولدات احتياطية بعد أن دمرت الصواريخ الروسية البنية التحتية الأوكرانية التي كانت تمد المحطة بالكهرباء.

وأضافت إنرجواتوم في البيان: "انقطعت حلقة الربط الأخيرة بين محطة زاباروجيا للطاقة النووية ونظام الطاقة الأوكراني".

وأشارت إلى توقف المفاعلين الخامس والسادس عن العمل، وتستمد المحطة الطاقة الكهربية اللازمة لتشغيلها من 18 مولداً تعمل بالديزل وبها وقود يكفي لـ10 أيام.

وقال مسؤولون إن العاصمة كييف وميناء أوديسا على البحر الأسود وخاركيف، ثانية كبرى مدن أوكرانيا، تعرضت جميعها للقصف، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

ودوت صفارات الإنذار فوق كييف لسبع ساعات، وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية طائرات مسيّرة وجميع أنواع صواريخ كروز، على الرغم من أن تقارير أوّلية ذكرت أن صاروخاً فرط صوتي أصاب هدفه.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف: "للأسف أصاب صاروخ من طراز كينجال أحد أهداف البنية التحتية".

وأبلغ فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف عن وقوع انفجارات في الجزء الجنوبي الغربي من العاصمة. وقال على تطبيق تليغرام إن 40% من سكان كييف بلا كهرباء.

وقال ماكسيم مارشينكو حاكم منطقة أوديسا على تليغرام إن هجوماً صاروخياً واسع النطاق أصاب منشأة للطاقة في المدينة الساحلية، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي، كما تعرضت مناطق سكنية للقصف.

وذكر أوليه سينهوبوف حاكم منطقة خاركيف كذلك أن المدينة والمنطقة تعرضتا لـ15 غارة أصابت أهدافاً منها البنية التحتية. ووردت أنباء عن ضربات أخرى في مدينة دنيبرو بوسط البلاد ومناطق أخرى في أنحاء أوكرانيا.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو مساء أمس الأربعاء إن المعركة في باخموت ومنطقة دونباس المحيطة بها هي "على رأس أولوياتنا".

فيما أعلن يفجيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر الروسية إن مقاتليه استولوا على الجزء الشرقي من باخموت.

وقال بريغوجين عبر تليغرام: "كل ما هو شرق نهر باخموتكا تحت سيطرة فاغنر بالكامل".

ويقسم النهر مدينة باخموت التي تقع على أطراف منطقة دونيتسك الخاضع معظمها بالفعل لسيطرة موسكو، ويقع مركز المدينة على البر الغربي من النهر.

وقالت إيرينا فيريشوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إن أقل من أربعة آلاف مدني بينهم 38 طفلاً لا يزالون في باخموت التي كان يسكنها نحو 70 ألفاً قبل الحرب.

على صعيد آخر، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، قبل اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم، إن روسيا ترسل مزيداً من القوات إلى المعركة.

وأضاف: "عانوا من خسائر كبيرة، لكن في الوقت نفسه لا يمكننا استبعاد احتمال سقوط باخموت في نهاية المطاف في الأيام المقبلة".

وتابع أن هذا لن يكون بالضرورة نقطة تحول في الحرب لكنه أظهر أننا "ينبغي ألا نقلل من شأن روسيا".

واتفق وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على تسريع توريد قذائف المدفعية وشراء مزيد من القذائف لمساعدة الجيش الأوكراني، الذي يستهلك القذائف أسرع مما يستطيع حلفاؤه تصنيعها.

وذكرت روسيا أنها ضمت ما يقرب من 20% من أراضي أوكرانيا، وتقول إن السيطرة على باخموت ستكون خطوة نحو السيطرة على منطقة دونباس الصناعية بأكملها على حدودها.

ومنذ أشهر تقصف روسيا بالصواريخ والطائرات المسيَّرة منشآت وبنى تحتية حيوية في أوكرانيا، ممّا أدّى إلى حرمان ملايين الأوكرانيين إمدادات المياه والكهرباء والتدفئة.