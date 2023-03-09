سياسة
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أفغانستان.. مقتل والي بلخ ومدنيين في انفجار بمبنى الولاية
أسفر تفجير بمبنى ولاية بلخ الأفغانية الخميس عن مقتل الوالي المعين من حكومة طالبان إلى جانب مدنيين. فيما لم تُعرف دوافع الحادثة إلى الآن.
أفغانستان.. مقتل والي بلخ ومدنيين في انفجار بمبنى الولاية
أفغانستان.. مقتل والي بلخ ومدنيين في انفجار بمبنى الولاية / صورة: AFP
9 مارس 2023

قُتل محمد داوود مزمل والي بلخ الأفغانية الخميس جراء تفجير استهدف مبنى الولاية.

وفي حديثه للأناضول، قال محمد آصف وزيري، المتحدث باسم مديرية أمن بلخ، إن التفجير وقع لحظة انعقاد اجتماع إداري يشارك فيه مسؤولون محليون، إلى جانب الوالي (مزمل).

وأضاف أن التفجير أسفر عن مقتل الوالي ومدنيَّين، مبيناً أنهم فتحوا تحقيقاً حول الحادثة.

وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان بأنه عقب وقوع التفجير، هرعت سيارات الإسعاف إلى مبنى الولاية، تزامناً مع إغلاق الطرق المحيطة أمام المارة والمركبات.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير.

ومزمل واحد من كبار مسؤولي طالبان الذين قتلوا في مثل هذه الظروف منذ عودة الجماعة إلى السلطة في أغسطس/آب 2021.

وجرى تعيينه في البداية محافظاً لولاية ننغرهار الشرقية حيث قاد المعارك ضدّ تنظيم داعش الإرهابي، قبل أن ينتقل إلى بلخ العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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