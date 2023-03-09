سياسة
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الصادرات التركية تحقق أرقاماً قياسية في أول شهرين من 2023
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع حجم الصادرات التركية إلى السعودية بنحو 30 ضعفاً خلال أول شهرين من العام الحالي، كما سجلت صادرات الآلات التركية ارتفاعاً بنسبة 13%.
الصادرات التركية تحقق أرقاماً قياسية في أول شهرين من 2023
الصادرات التركية تحقق أرقاماً قياسية في أول شهرين من 2023 / صورة: Reuters
9 مارس 2023

تضاعفت الصادرات التركية إلى السعودية 30 مرة خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب بيانات أحصتها الأناضول من مجلس المصدّرين الأتراك، فإن عائدات الصادرات التركية إلى السعودية بلغت 367 مليوناً و363 ألف دولار، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2023.

وحلّت السعودية في المركز 22 ضمن قائمة البلدان الأكثر استيراداً من تركيا.

أما المنتجات التركية الأكثر تصديراً إلى السعودية، فحلّ قطاع السجاد في المركز الأول، إذ بلغ إجمالي عائدات تصديره إلى المملكة 40 مليوناً و691 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الرسمية أيضاً ارتفاعاً في حجم صادرات الآلات التركية بنسبة 13% في أول شهرين من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحسب بيانات اتحاد مصدّري الآلات التركي، بلغ حجم الصادرات خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط العام الحالي 4.4 مليار دولار.

وتجاوزت صادرات تركيا من الآلات إلى ألمانيا وروسيا والولايات المتحدة مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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