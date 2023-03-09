تضاعفت الصادرات التركية إلى السعودية 30 مرة خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب بيانات أحصتها الأناضول من مجلس المصدّرين الأتراك، فإن عائدات الصادرات التركية إلى السعودية بلغت 367 مليوناً و363 ألف دولار، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2023.

وحلّت السعودية في المركز 22 ضمن قائمة البلدان الأكثر استيراداً من تركيا.

أما المنتجات التركية الأكثر تصديراً إلى السعودية، فحلّ قطاع السجاد في المركز الأول، إذ بلغ إجمالي عائدات تصديره إلى المملكة 40 مليوناً و691 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الرسمية أيضاً ارتفاعاً في حجم صادرات الآلات التركية بنسبة 13% في أول شهرين من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحسب بيانات اتحاد مصدّري الآلات التركي، بلغ حجم الصادرات خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط العام الحالي 4.4 مليار دولار.

وتجاوزت صادرات تركيا من الآلات إلى ألمانيا وروسيا والولايات المتحدة مليار دولار.