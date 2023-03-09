التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون الدولي القريب من تل أبيب، بسبب الاحتجاجات التي تعم البلاد.

وقال نتنياهو للصحفيين قبيل اللقاء: "يسعدني أن أرحب بالوزير أوستن مرة أخرى في إسرائيل. لدينا أجندة مشتركة لمنع إيران من حيازة السلاح النووي ومنع العدوان الإيراني والحفاظ على أمن وازدهار هذه المنطقة والسعي إلى توسيع دائرة السلام".

وأضاف نتنياهو: "هذا جدول أعمال مهم، وأنا أتطلع إلى مناقشته".

وحتى الساعة 12:50 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من السلطات الإيرانية حول تصريحات نتنياهو، لكنها عادة ما تؤكد التزامها بأمن واستقرار المنطقة.

بدوره، ذكر الوزير الأمريكي للصحفيين: "أنت على حق، لدينا الكثير من القضايا التي سنتحدث عنها، وقد سمعتنا نكرر مرة تلو أخرى بأننا ملتزمون بالكامل بأمن إسرائيل".

وتابع: "أنا أتطلع إلى بحث العديد من القضايا بما فيها تلك التي ذكرتها للتو".

من جهته، قال البنتاغون إن أوستن جدد في لقائه مع نتنياهو التزام واشنطن عدم السماح لإيران مطلقاً بامتلاك سلاح نووي.

كما لفت إلى أن أوستن حث نتنياهو على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة العنف والعمل من أجل تحقيق سلام عادل مع الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة "وقف الإجراءات أحادية الجانب التي تُقوّض حل الدولتين".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو وزوجته سارا غادرا القدس الغربية إلى المطار في طائرة مروحية، بسبب الاحتجاجات.

ووصل أوستن إلى إسرائيل قادماً من مصر واستقبله وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في المطار.

وكان من المقرر أن يصل أوستن إلى إسرائيل مساء الأربعاء، ولكن تأجل وصوله إلى الخميس، بسبب احتجاجات "يوم مناهضة الديكتاتورية" التي تعم إسرائيل.

وكان المئات من الإسرائيليين يحتجون بسياراتهم في الطرق المؤدية إلى المطار لمنع نتنياهو من الوصول إليه للمغادرة إلى إيطاليا في زيارة رسمية.