أعلنت الشركة المشغّلة للطاقة النووية في أوكرانيا الخميس أنها أعادت التيار الكهربائي إلى محطة زابوريجيا النووية بعد قطع الشبكة عنها في وقت سابق من اليوم, إثر موجة من ضربات روسية استهدفت مختلف أنحاء البلد.

وقالت الشركة في بيان على تليغرام "أعاد خبراء شركة أوكرانيرغو إمدادات الطاقة إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، والتي تعطلت بسبب الضربات الصاروخية اليوم" الخميس.

قطع الطاقة عن محطة زابوريجيا

وقطعت الصواريخ الروسية إمدادات الطاقة عن محطة زابوريجيا أكبر محطة نووية في أوروبا خلال إطلاق وابل من الضربات على مدن في أنحاء أوكرانيا، فيما صدّت القوات الأوكرانية هجمات شرسة على مدينة باخموت المحاصرة.

وقالت شركة إنرجواتوم الأوكرانية الحكومية في بيان إن محطة زاباروجيا للطاقة النووية، التي استولت عليها القوات الروسية قبل عام، باتت تعتمد على مولدات احتياطية بعد أن دمرت الصواريخ الروسية البنية التحتية الأوكرانية التي كانت تمد المحطة بالكهرباء.

وأضافت إنرجواتوم في البيان: "انقطعت حلقة الربط الأخيرة بين محطة زاباروجيا للطاقة النووية ونظام الطاقة الأوكراني".

وأشارت إلى توقف المفاعلين الخامس والسادس عن العمل. وتستمد المحطة الطاقة الكهربية اللازمة لتشغيلها من 18 مولداً تعمل بالديزل وبها وقود يكفي لـ10 أيام.

وقال مسؤولون إن العاصمة كييف وميناء أوديسا على البحر الأسود وخاركيف، ثانية كبرى مدن أوكرانيا، تعرضت جميعها للقصف، ولم ترِد تقارير فورية عن وقوع إصابات.