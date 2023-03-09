أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، جولة تفقدية بمدينة أنطاكيا، مركز ولاية هاطاي جنوبي البلاد، بهدف الوقوف على جهود تضميد جراح المدينة عقب كارثة الزلزال المدمر.

وزار أقار رفقة رئيس الأركان العامة يشار غولر مركز الاتصال التابع للجيش، للاطلاع على أنشطة الدعم والحراسة والدوريات التي يجريها الجيش في المنطقة عقب الزلزال.

ولاحقاً توجه إلى قيادة فوج الحدود الثاني، والتقى موظفي كتيبة البحث والإنقاذ التابعة لقيادة الفيلق الثاني.

وهنأ أقار موظفي الكتيبة لجهودهم الجبارة في دعم عمليات البحث والإنقاذ التي بدأت في قضاء إصلاحية بولاية غازي عنتاب، ثم بمدينة أنطاكيا.

وأكد أن القوات المسلحة التركية استنفرت مباشرة عقب كارثة الزلزال، وسخرت كل إمكاناتها لنجدة منكوبي الزلزال.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً هائلاً.