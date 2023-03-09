سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي يتفقد جهود التعافي من كارثة الزلازل في هاطاي
زار وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مدينة أنطاكيا مركز ولاية هاطاي، لتفقد الجهود المبذولة لتعافي المدينة من الزلازل المدمرة التي ضربتها في 6 فبراير/شباط الماضي.
وزير الدفاع التركي يتفقد جهود التعافي من كارثة الزلازل في هاطاي
وزير الدفاع التركي يتفقد جهود التعافي من كارثة الزلازل في هاطاي / صورة: AA
9 مارس 2023

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، جولة تفقدية بمدينة أنطاكيا، مركز ولاية هاطاي جنوبي البلاد، بهدف الوقوف على جهود تضميد جراح المدينة عقب كارثة الزلزال المدمر.

وزار أقار رفقة رئيس الأركان العامة يشار غولر مركز الاتصال التابع للجيش، للاطلاع على أنشطة الدعم والحراسة والدوريات التي يجريها الجيش في المنطقة عقب الزلزال.

ولاحقاً توجه إلى قيادة فوج الحدود الثاني، والتقى موظفي كتيبة البحث والإنقاذ التابعة لقيادة الفيلق الثاني.

وهنأ أقار موظفي الكتيبة لجهودهم الجبارة في دعم عمليات البحث والإنقاذ التي بدأت في قضاء إصلاحية بولاية غازي عنتاب، ثم بمدينة أنطاكيا.

وأكد أن القوات المسلحة التركية استنفرت مباشرة عقب كارثة الزلزال، وسخرت كل إمكاناتها لنجدة منكوبي الزلزال.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً هائلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us