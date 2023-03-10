قال رئيس رابطة وكالات السفر الألمانية، نوربرت فيبيغ، إن تركيا تأتي في صدارة الوجهات السياحية للمواطنين الألمان.

تصريح فيبيغ لوكالة الأناضول جاء في إطار مشاركته بمعرض برلين الدولي للتبادل السياحي.

وأشار إلى مواصلة القطاع السياحي التعافي من تبعات وباء كورونا العالمي، مؤكداً تلقي الوكالات السياحية الألمانية حجوزات كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف: "الأمر السار بالنسبة إلى شركائنا وأصدقائنا الأتراك هو أن تركيا في القمة".

وأوضح أن الألمان يرغبون في قضاء إجازاتهم بعد فترة "كئيبة" إثر الإغلاقات التي واجهوها بسبب كورونا، مشدداً على أن تركيا تأتي في صدارة الوجهات السياحية التقليدية للسياح الألمان.

وقال: "إن تركيا واحدة من الوجهات الأكثر شعبية للسياح الألمان، إذ توفر لهم خدمات شاملة في إجازتهم".

وفي ختام حديثه، جدد فيبيغ تأكيده أن تركيا تعتبر الوجهة الأنجح والأكثر تفضيلاً في ألمانيا.