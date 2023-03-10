سياسة
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بعد إغلاقات كورونا.. مسؤول ألماني: تركيا الوجهة المفضلة للسياح الألمان
قال رئيس رابطة وكالات السفر الألمانية، إن تركيا تأتي في صدارة الوجهات السياحية للمواطنين الألمان، بعد فترة "كئيبة" مروا بها إثر الإغلاقات التي واجهوها بسبب جائحة كورونا.
بعد إغلاقات كورونا.. مسؤول ألماني: تركيا الوجهة المفضلة للسياح الألمان
أكد فيبيغ أن تركيا تعتبر الوجهة الأنجح والأكثر تفضيلا في ألمانيا / Others
10 مارس 2023

قال رئيس رابطة وكالات السفر الألمانية، نوربرت فيبيغ، إن تركيا تأتي في صدارة الوجهات السياحية للمواطنين الألمان.

تصريح فيبيغ لوكالة الأناضول جاء في إطار مشاركته بمعرض برلين الدولي للتبادل السياحي.

وأشار إلى مواصلة القطاع السياحي التعافي من تبعات وباء كورونا العالمي، مؤكداً تلقي الوكالات السياحية الألمانية حجوزات كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف: "الأمر السار بالنسبة إلى شركائنا وأصدقائنا الأتراك هو أن تركيا في القمة".

وأوضح أن الألمان يرغبون في قضاء إجازاتهم بعد فترة "كئيبة" إثر الإغلاقات التي واجهوها بسبب كورونا، مشدداً على أن تركيا تأتي في صدارة الوجهات السياحية التقليدية للسياح الألمان.

وقال: "إن تركيا واحدة من الوجهات الأكثر شعبية للسياح الألمان، إذ توفر لهم خدمات شاملة في إجازتهم".

وفي ختام حديثه، جدد فيبيغ تأكيده أن تركيا تعتبر الوجهة الأنجح والأكثر تفضيلاً في ألمانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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